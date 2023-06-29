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США и Китай планируют существенно увеличить количество авиарейсов между странами

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 июня 2023, 05:52
США и Китай планируют существенно увеличить количество авиарейсов между странами
Флаги США и КНР, AFP via Getty Images

Соединенные Штаты и Китай рассматривают возможность увеличения коммерческих авиарейсов между странами.

Источник: помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, цитирует Reuters

Детали: Выступая на мероприятии Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, Критенбринк заявил, что страны договорились "рассмотреть возможность поэтапного увеличения количества коммерческих рейсов между Соединенными Штатами и Китаем".

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По его словам, до вспышки коронавируса между США и Китаем осуществлялось около 350 рейсов в неделю, сейчас их всего 24 в неделю.

"Я думаю, мы можем сделать лучше", - добавил он.

По его словам, договоренность была достигнута во время визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай в начале этого месяца.

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После начала пандемии COVID-19 в 2020 году две страны ограничили полеты и поездки, чтобы предотвратить распространение болезни, и авиасообщение не было восстановлено полностью.

Критенбринк заявил, что хотел бы, чтобы дисбаланс в количестве китайских студентов в США и американских студентов в Китае.

По его словам, сейчас в США учится около 300 тысяч китайских студентов, тогда как в университетах Китая получают образование только 350 американских студентов.

Темы: СШАКитайавиа
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