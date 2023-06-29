Розбір завалів у Краматорську завершили, кількість жертв зросла до 12

У Краматорську вранці 29 червня з-під завалів рятувальники дістали тіло ще однієї загиблої особи, кількість загиблих зросла до 12

Джерело: ДСНС України, МВС України

Деталі: Рятувальники уточнюють, що загалом загинуло 12 осіб (у тому числі 3 дитини), врятовано 11 осіб.

Реклама:

"Аварійно-рятувальні роботи завершені", – додають у ДСНС.

У МВС уточнили, що травмовано в результаті двох обстрілів 65 людей.

Нагадаємо: У вівторок увечері російські військові вдарили по Краматорську Донецької області, влучивши в заклад харчування.