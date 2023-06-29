Розбір завалів у Краматорську завершили, кількість жертв зросла до 12
Четвер, 29 червня 2023, 07:17
У Краматорську вранці 29 червня з-під завалів рятувальники дістали тіло ще однієї загиблої особи, кількість загиблих зросла до 12
Джерело: ДСНС України, МВС України
Деталі: Рятувальники уточнюють, що загалом загинуло 12 осіб (у тому числі 3 дитини), врятовано 11 осіб.
"Аварійно-рятувальні роботи завершені", – додають у ДСНС.
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У МВС уточнили, що травмовано в результаті двох обстрілів 65 людей.
Нагадаємо: У вівторок увечері російські військові вдарили по Краматорську Донецької області, влучивши в заклад харчування.