Разбор завалов в Краматорске завершили, количество жертв возросло до 12
Четверг, 29 июня 2023, 07:17
В Краматорске утром 29 июня из-под завалов спасатели достали тело еще одного погибшего, количество погибших возросло до 12
Источник: ГСЧС Украины, МВД Украины
Детали: Спасатели уточняют, что всего погибли 12 человек (в том числе 3 ребенка), спасены 11 человек.
"Аварийно-спасательные работы завершены", – добавляют в ГСЧС.
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В МВД уточнили, что травмированы в результате двух обстрелов 65 человек.
Напомним: Во вторник вечером российские военные ударили по Краматорску Донецкой области, попав в заведение питания.