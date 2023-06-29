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Разбор завалов в Краматорске завершили, количество жертв возросло до 12

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 июня 2023, 07:17
Разбор завалов в Краматорске завершили, количество жертв возросло до 12
ФОТО из telegram главы мвс игоря клименко

В Краматорске утром 29 июня из-под завалов спасатели достали тело еще одного погибшего, количество погибших возросло до 12

Источник: ГСЧС Украины, МВД Украины

Детали: Спасатели уточняют, что всего погибли 12 человек (в том числе 3 ребенка), спасены 11 человек.

"Аварийно-спасательные работы завершены", – добавляют в ГСЧС.

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В МВД уточнили, что травмированы в результате двух обстрелов 65 человек.

Напомним: Во вторник вечером российские военные ударили по Краматорску Донецкой области, попав в заведение питания.

Темы: Краматорскобстрелжертвывоенные преступления
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