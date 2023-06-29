Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шольц: Заколот Пригожина ослабив Путіна

"Європейська правда"Четвер, 29 червня 2023, 07:35
Шольц: Заколот Пригожина ослабив Путіна
олаф шольц. фото: getty images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що невдалий заколот у Росії минулих вихідних ослабив президента Владіміра Путіна, але наслідки для вторгнення РФ в Україну залишаються незрозумілими.

Про це він сказав в інтерв'ю громадському мовнику ARD в середу, повідомляє "Європейська правда".

"Це свідчить про те, що в автократичних структурах, силових структурах є тріщини, і що він аж ніяк не сидить так само міцно і твердо у кріслі. Я вважаю, що він ослаблений", – сказав Шольц. 

Реклама:

Канцлер заявив, що ситуація в Росії залишається напруженою, і що Німеччина буде діяти обережно.

"Росія – ядерна держава. Тому ми завжди повинні уважно дивитися, коли виникають небезпечні ситуації – а це небезпечна ситуація", – сказав він.

Канцлер у цьому контексті додав, що Німеччина підтримує Україну, щоб вона могла захистити себе, але відзначив, що "метою нашої підтримки України не є зміна режиму в Росії". 

ВІДЕО ДНЯ

Шольц відмовився коментувати, як довго Путін зможе залишатися при владі після повстання "вагнерівців".

"Я не хочу брати участь у будь-яких спекуляціях щодо того, як довго він перебуватиме при владі. Це може бути довго, а може бути коротко, ми не знаємо", – сказав він. 

Шольц додав, що зміна керівництва в Кремлі може бути не найкращим варіантом: "Ми не знаємо, чи прийде хтось кращий або гірший після Путіна".

Нагадаємо, минулих вихідних керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин розпочав, а потім скасував заколот через критику російського військового керівництва.

За даними ЗМІ, співробітники розвідки США змогли зібрати надзвичайно детальну і точну картину планів Пригожина щодо його заколоту, але розвідданими ділилися лише з обраними союзниками.

Американський президент Джо Байден вважає, що очільник Росії Владімір Путін "однозначно" ослаб після спроби заколоту.

Читайте також: Чому Захід починає всерйоз готуватися до розвалу Росії

Теми: ШольцПутінПригожин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Шольц
Шольц розкрив подробиці перемовин з Путіним: дивна реакція на санкції та конспірологія - ЗМІ
Захід не планує зміну режиму Путіна – Шольц
Шольц похвалив російську опозицію: Заслуговують на захист
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ частині країни була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: