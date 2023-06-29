Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шольц: Заколот Пригожина ослабив Путіна

"Європейська правда"Четвер, 29 червня 2023, 07:35
Шольц: Заколот Пригожина ослабив Путіна
олаф шольц. фото: getty images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що невдалий заколот у Росії минулих вихідних ослабив президента Владіміра Путіна, але наслідки для вторгнення РФ в Україну залишаються незрозумілими.

Про це він сказав в інтерв'ю громадському мовнику ARD в середу, повідомляє "Європейська правда".

"Це свідчить про те, що в автократичних структурах, силових структурах є тріщини, і що він аж ніяк не сидить так само міцно і твердо у кріслі. Я вважаю, що він ослаблений", – сказав Шольц. 

Канцлер заявив, що ситуація в Росії залишається напруженою, і що Німеччина буде діяти обережно.

Реклама:

"Росія – ядерна держава. Тому ми завжди повинні уважно дивитися, коли виникають небезпечні ситуації – а це небезпечна ситуація", – сказав він.

Канцлер у цьому контексті додав, що Німеччина підтримує Україну, щоб вона могла захистити себе, але відзначив, що "метою нашої підтримки України не є зміна режиму в Росії". 

Шольц відмовився коментувати, як довго Путін зможе залишатися при владі після повстання "вагнерівців".

ВІДЕО ДНЯ

"Я не хочу брати участь у будь-яких спекуляціях щодо того, як довго він перебуватиме при владі. Це може бути довго, а може бути коротко, ми не знаємо", – сказав він. 

Шольц додав, що зміна керівництва в Кремлі може бути не найкращим варіантом: "Ми не знаємо, чи прийде хтось кращий або гірший після Путіна".

Нагадаємо, минулих вихідних керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин розпочав, а потім скасував заколот через критику російського військового керівництва.

За даними ЗМІ, співробітники розвідки США змогли зібрати надзвичайно детальну і точну картину планів Пригожина щодо його заколоту, але розвідданими ділилися лише з обраними союзниками.

Американський президент Джо Байден вважає, що очільник Росії Владімір Путін "однозначно" ослаб після спроби заколоту.

Читайте також: Чому Захід починає всерйоз готуватися до розвалу Росії

Теми: ШольцПутінПригожин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено Окупанти скинули авіабомбу на Оріхів, коли там видавали гумдопомогу: 4 загиблих

Глава Мюнхенської конференції: Україна має стати членом НАТО, щойно дозволять обставини

Зеленський про переговори з Путіним після підходу ЗСУ до Криму: Логічна риторика

відеоСенцов отримав контузію на фронті

Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі

Акаунти з синьою позначкою у Twitter поширюють фейки про війну в Україні – BBC

Усі новини...
Шольц
Байден поговорив про ситуацію в РФ із Шольцом, Макроном і Сунаком
Шольц стежить за ситуацією в РФ, заяву робити не планує
Ексспікер Бундестагу з партії Шольца назвав РФ непереможною і закликав до дипломатії
Останні новини
10:03
Пригожин після бунту зустрічався з Путіним у Кремлі – ЗМІ
10:01
Стефанішина пояснила, чому НАТО може запросити Україну до вступу під час війни
09:40
Конфлікт Джека Ма з китайською владою коштував його компаніям $850 мільярдів – Bloomberg
09:38
Байден у фінальній розмові перед самітом закликав Ердогана зняти вето на вступ Швеції
09:33
Росіяни вдарили ракетою в об'єкт інфраструктури в Миколаєві
09:31
Стефанішина назвала країни, що найбільш підтримують запрошення України в НАТО
09:22
"Пам'ять – єдине, що мають родини військових". Історія матері, яка пережила полон та загибель сина
09:15
Білий дім розповів, як Україна застосовуватиме касетні боєприпаси
09:12
За пів року українці зареєстрували більше 12 тисяч електромобілів: топ-5 моделей
08:59
фото, відео, доповнено Окупанти скинули авіабомбу на Оріхів, коли там видавали гумдопомогу: 4 загиблих
Усі новини...
Реклама: