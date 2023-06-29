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Шольц: Заговор Пригожина ослабил Путина

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 07:35
Шольц: Заговор Пригожина ослабил Путина
олаф шольц. фото: getty images

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что неудачный мятеж в России в минувшие выходные ослабил президента Владимира Путина, но последствия для вторжения РФ в Украину остаются непонятными.

Об этом он сказал в интервью общественному вещателю ARD в среду, сообщает "Европейская правда".

"Это свидетельствует о том, что в автократических структурах, силовых структурах есть трещины, и что он отнюдь не сидит так же крепко и твердо в кресле. Я считаю, что он ослаблен", – сказал Шольц. 

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Канцлер заявил, что ситуация в России остается напряженной, и что Германия будет действовать осторожно.

"Россия – ядерная держава. Поэтому мы всегда должны внимательно смотреть, когда возникают опасные ситуации – а это опасная ситуация", – сказал он.

Канцлер в этом контексте добавил, что Германия поддерживает Украину, чтобы она могла защитить себя, но отметил, что "целью нашей поддержки Украины не является изменение режима в России". 

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Шольц отказался комментировать, как долго Путин сможет оставаться у власти после восстания "вагнеровцев".

"Я не хочу участвовать в каких-либо спекуляциях относительно того, как долго он будет находиться у власти. Это может быть долго, а может быть коротко, мы не знаем", – сказал он. 

Шольц добавил, что смена руководства в Кремле может быть не лучшим вариантом: "Мы не знаем, придет ли кто-то лучше или хуже после Путина".

Напомним, в минувшие выходные руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин начал, а затем отменил мятеж из-за критики российского военного руководства.

По данным СМИ, сотрудники разведки США смогли собрать чрезвычайно подробную и точную картину планов Пригожина относительно его мятежа, но разведданными делились только с избранными союзниками.

Американский президент Джо Байден считает, что глава России Владимир Путин "однозначно" ослаб после попытки мятежа.

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Темы: ШольцПутинПригожин
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