За добу через обстріли 8 людей загинули, ще 9 поранені

Внаслідок російських обстрілів за добу загинуло 8 людей, ще 9 осіб дістали поранення.

Джерело: зведення ОВА про ситуацію в регіонах станом на 09:00

Деталі: На Чернігівщині за добу – 4 обстріли, із мінометів та артилерії, по території Новгород-Сіверського району. Без жертв та руйнувань.

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На Сумщині вночі та вранці ворог здійснив 3 мінометні обстріли (13 вибухів). Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Юнаківська, Середино-Будська громади. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

У середу протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 36 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська громади. Без наслідків.

Запорізька: вночі ворог атакував околиці обласного центру ракетним ударом, авіацією та двічі з РСЗВ вдарив по Левадному, а також здійснив 67 артилерійських ударів по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Ольгівському, Гуляйпільському, Лугівському, Білогір'ю, Малій Токмачці, Полтавці, Малинівці, Новодарівці, Червоному, Чарівному, Рівнопіллю, Жереб'янкам та П'ятихаткам.

ВІДЕО ДНЯ

Під час артилерійського обстрілу Оріхова поранення отримала 62-річна жінка.

За добу повномасштабного вторгнення російські війська здійснили 71 обстріл по 18 населеним пунктам Запорізької області.Наразі надійшло 51 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарчих будівель, закладу освіти.

Дніпропетровщина: два обстріли за добу – по Нікопольщині. З важкої артилерії агресор влучив по Нікополю та Мирівській громаді.

Пізно ввечері російська армія вдарила по Червоногригорівській громаді Нікопольського району. Ворог знову цілив з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає. Наслідки атаки уточнюються.

Харківщина: минулої ночі ворог завдав удару ракетами С-300 по м. Чугуїв. Пошкоджено житлові будинки та автомобілі. На даний час інформації про постраждалих осіб не надходило. Дані уточнюються.

У середу ворог обстріляв з РСЗВ "Ураган" с.Курилівка Куп'янського району. Зафіксовані влучання у подвір’я приватних домоволодінь. Важкого поранення зазнала 70-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала на власному подвір'ї.

Минулої доби внаслідок обстрілу с. Вовчанські Хутори Чугуївського загинуло 3 особи – чоловіки 45-ти, 48-ми та 57-ми років

За добу на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Руської Лозової Харківського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань та Малі Проходи Харківського району; Гатище, Плетенівка, Бочкове, Нестерне, Кругле та Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп'янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове.

Луганщина: минулої доби ворог відкривав вогонь по Невському, Макіївці та Нововодяному. Тільки в Невському пролунали 15 вибухів. За попередньою інформацією, жертв немає. Зафіксовано пошкодження домоволодіння. За добу противник здійснив 123 обстріли(544 снаряди).

Донеччина: росіяни обстріляли 12 населених пунктів, серед яких с.Благодатне, Курахове, с.Богоявленка, Красногорівка, Авдіївка, Залізне, Новогродівка, с.Пречистівка, смт Очеретине. Пошкоджено 8 житлових будинків (з них 2 – багатоквартирних), ЛЕП, будівлю банку.

За добу на Донеччині: 4 загиблих, 2 поранених.

Миколаївщина: у середу протягом дня ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Вдень обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади. Також без постраждалих.

Минулої доби ворожі удари було зафіксовано по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання по відкритій території. Руйнувань та постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 64 обстріли (342 снаряди), з них по м. Херсон — 3 обстріли (12 снарядів). Росіяни поцілили у райони 23 населених пунктів області. За добу через російську агресію три людини дістали поранення.

Херсонська обласна прокуратура повідомила про ранковий обстріл Херсонщини, внаслідок якого одна людина загинула та одна дістала поранення.

На Херсонщині під час виконання польових робіт на російській міні підірвався комбайн. Подія сталася в полі поблизу села Чкалове Великоолександрівської громади. Через детонацію вибухівки двоє чоловіків, 41 та 36 років, отримали поранення. Постраждалих шпиталізували до найближчого медзакладу, лікарі надають їм необхідну допомогу.

Доповнено: Херсонська ОВА повідомила про ще одного пораненого внаслідок ранкового обстрілу.