За сутки из-за обстрелов 8 человек погибли, еще 9 ранены

В результате российских обстрелов за сутки погибли 8 человек, еще 9 человек получили ранения.

Источник: сводка ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 09:00

Детали: На Черниговщине за сутки - 4 обстрела, из минометов и артиллерии, по территории Новгород-Северского района. Без жертв и разрушений.

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На Сумщине ночью и утром враг совершил 3 минометных обстрела (13 взрывов). Обстрелам подверглись Зноб-Новгородская, Юнаковская, Середино-Будская громады. Предварительно - без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

В среду в течение дня россияне совершили 7 обстрелов приграничья. Зафиксировано 36 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Юнаковская громады. Без последствий.

Запорожская: ночью враг атаковал окрестности областного центра ракетным ударом, авиацией и дважды из РСЗО ударил по Левадному, а также совершил 67 артиллерийских ударов по Орехову, Гуляйполю, Железнодорожному, Левадному, Ольговскому, Гуляйпольскому, Луговскому, Белогорью, Малой Токмачке, Полтавке, Малиновке, Новодаровке, Красному, Волшебному, Ровнополью, Жеребянкам и Пятихаткам.

ВИДЕО ДНЯ

Во время артиллерийского обстрела Орехова ранения получила 62-летняя женщина.

За сутки полномасштабного вторжения российские войска совершили 71 обстрел по 18 населенным пунктам Запорожской области. Сейчас поступило 51 сообщение о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, учебного заведения.

Днепропетровщина: два обстрела за сутки - по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии агрессор попал по Никополю и Мировской общине.

Поздно вечером российская армия ударила по Червоногригорьевской громаде Никопольского района. Враг снова целился из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет. Последствия атаки уточняются.

Харьковская область: минувшей ночью враг нанес удар ракетами С-300 по г. Чугуев. Повреждены жилые дома и автомобили. В настоящее время информации о пострадавших лицах не поступало. Данные уточняются.

В среду враг обстрелял из РСЗО "Ураган" с.Куриловка Купянского района. Зафиксированы попадания во дворы частных домовладений. Тяжелое ранение получила 70-летняя женщина, которая во время обстрела находилась в собственном дворе.

За прошедшие сутки в результате обстрела с. Волчанские Хутора Чугуевского погибли 3 человека - мужчины 45-ти, 48-ми и 57-ми лет

За сутки на Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Русской Лозовой Харьковского района. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань и Малые Проходы Харьковского района; Гатище, Плетеневка, Бочковое, Нестерное, Круглое и Бударки Чугуевского района.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Колодязное, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестовое.

Луганщина: за прошедшие сутки враг открывал огонь по Невскому, Макеевке и Нововодяному. Только в Невском прозвучали 15 взрывов. По предварительной информации, жертв нет. Зафиксированы повреждения домовладения.

За сутки противник совершил 123 обстрела (544 снаряда).

Донецкая область: россияне обстреляли 12 населенных пунктов, среди которых с.Благодатное, Курахово, с.Богоявленка, Красногоровка, Авдеевка, Железное, Новогродовка, с.Пречистовка, пгт Очеретино. Повреждены 8 жилых домов (из них 2 - многоквартирных), ЛЭП, здание банка.

За сутки в Донецкой области: 4 погибших, 2 раненых.

Николаевщина: в среду в течение дня враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. Днем обстрелам подвергся г. Очаков Очаковской громады. Также без пострадавших.

За прошедшие сутки вражеские удары были зафиксированы по населенному пункту Куцурубской громады. Попадание по открытой территории. Разрушений и пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 64 обстрела (342 снаряда), из них по г. Херсон - 3 обстрела (12 снарядов). Россияне попали в районы 23 населенных пунктов области. За сутки из-за российской агрессии три человека получили ранения.

Херсонская областная прокуратура сообщила об утреннем обстреле Херсонщины, в результате которого один человек погиб и один получил ранения.

На Херсонщине во время выполнения полевых работ на российской мине подорвался комбайн. Происшествие произошло в поле вблизи села Чкаловое Великоалександровской громады. Из-за детонации взрывчатки двое мужчин, 41 и 36 лет, получили ранения. Пострадавших госпитализировали в ближайшее медучреждение, врачи оказывают им необходимую помощь.

Дополнено: Херсонская ОВА сообщила о еще одном раненом в результате утреннего обстрела.