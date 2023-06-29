Прикордонники показали, як підірвали боєприпаси росіян біля Бахмута

Українські прикордонники оприлюднили відео знищення біля Бахмута російських окупантів разом із боєприпасами, які ті накопичували у зруйнованій споруді.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Деталі: За допомогою спостереження з БПЛА охоронці кордонів встановили передній край бойового порядку ворога, місця укриття та переміщення його особового складу. Мінометні розрахунки розпочали виконання вогневого завдання зі знищення розвіданих об’єктів опорного пункту.

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Мінометним обстрілом накрито ділянку зосередження противника на цьому напрямку – трьох окупантів вбито, ще четверо поранено. Крім знищення живої сили, підірвано й боєприпаси загарбників, які ті накопичували у зруйнованій споруді. Після вогневого нальоту залишки окупантів відійшли з займаних позицій.