Прикордонники показали, як підірвали боєприпаси росіян біля Бахмута

Українські прикордонники оприлюднили відео знищення біля Бахмута російських окупантів разом із боєприпасами, які ті накопичували у зруйнованій споруді.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Деталі: За допомогою спостереження з БПЛА охоронці кордонів встановили передній край бойового порядку ворога, місця укриття та переміщення його особового складу. Мінометні розрахунки розпочали виконання вогневого завдання зі знищення розвіданих об’єктів опорного пункту.

Мінометним обстрілом накрито ділянку зосередження противника на цьому напрямку – трьох окупантів вбито, ще четверо поранено. Крім знищення живої сили, підірвано й боєприпаси загарбників, які ті накопичували у зруйнованій споруді. Після вогневого нальоту залишки окупантів відійшли з займаних позицій.

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