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Прикордонники показали, як підірвали боєприпаси росіян біля Бахмута

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 29 червня 2023, 10:55
Прикордонники показали, як підірвали боєприпаси росіян біля Бахмута
Скрін з відео ДПСУ

Українські прикордонники оприлюднили відео знищення біля Бахмута російських окупантів разом із боєприпасами, які ті накопичували у зруйнованій споруді.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби 

Деталі: За допомогою спостереження з БПЛА охоронці кордонів встановили передній край бойового порядку ворога, місця укриття та переміщення його особового складу. Мінометні розрахунки розпочали виконання вогневого завдання зі знищення розвіданих об’єктів опорного пункту.

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Мінометним обстрілом накрито ділянку зосередження противника на цьому напрямку – трьох окупантів вбито, ще четверо поранено. Крім знищення живої сили, підірвано й боєприпаси загарбників, які ті накопичували у зруйнованій споруді. Після вогневого нальоту залишки окупантів відійшли з займаних позицій.

Теми: БахмутПрикордонна службавійна
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