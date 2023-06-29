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Пограничники показали, как взорвали боеприпасы россиян возле Бахмута

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 29 июня 2023, 10:55
Пограничники показали, как взорвали боеприпасы россиян возле Бахмута
Скрин из видео ГПСУ

Пограничники обнародовали видео уничтожения возле Бахмута российских оккупантов вместе с боеприпасами, которые те накапливали в разрушенном здании.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы 

Детали: С помощью наблюдения с БПЛА пограничники установили передний край боевого порядка врага, места укрытия и перемещения его личного состава. Минометные расчеты начали выполнение огневой задачи по уничтожению разведанных объектов опорного пункта вражеских сил.

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Минометным обстрелом накрыт участок сосредоточения противника на этом направлении - трое оккупантов убиты, еще четверо ранены. Кроме уничтожения живой силы, подорваны и боеприпасы захватчиков, которые те накапливали в разрушенном сооружении. После огневого налета остатки оккупантов отошли с занимаемых позиций.

Темы: БахмутПограничная службавойна
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