Пограничники показали, как взорвали боеприпасы россиян возле Бахмута

Пограничники обнародовали видео уничтожения возле Бахмута российских оккупантов вместе с боеприпасами, которые те накапливали в разрушенном здании.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы

Детали: С помощью наблюдения с БПЛА пограничники установили передний край боевого порядка врага, места укрытия и перемещения его личного состава. Минометные расчеты начали выполнение огневой задачи по уничтожению разведанных объектов опорного пункта вражеских сил.

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Минометным обстрелом накрыт участок сосредоточения противника на этом направлении - трое оккупантов убиты, еще четверо ранены. Кроме уничтожения живой силы, подорваны и боеприпасы захватчиков, которые те накапливали в разрушенном сооружении. После огневого налета остатки оккупантов отошли с занимаемых позиций.