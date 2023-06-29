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Колумбія направить Росії ноту протесту через удар по цивільних у Краматорську, в РФ кажуть: самі винні

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 29 червня 2023, 12:23
Колумбія направить Росії ноту протесту через удар по цивільних у Краматорську, в РФ кажуть: самі винні
ФОТО З TELEGRAM ГЛАВИ МВС ІГОРА КЛИМЕНКА

Колумбія направить Росії ноту протесту через удар по Краматорську 27 червня, внаслідок якого постраждали троє колумбійців; в посольстві РФ у відповідь заявили, що ті самі винні.

Джерело: президент Колумбії Густаво Петро у Twitter, РИА Новости

Пряма мова президента: "Росія атакувала трьох беззахисних колумбійців, тим самим порушивши правила ведення війни. МЗС має вручити дипломатичну ноту протесту.

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Ми чекаємо на повернення Серхіо, Гектора та Каталіни до своїх домівок".

Деталі: Натомість посольство Росії у Колумбії заявило: "На наш погляд, прифронтове місто, перетворене на оперативний військово-логістичний центр, - не дуже вдале місце для дегустації української кухні".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У вівторок увечері російські військові вдарили по Краматорську Донецької області, влучивши в заклад харчування. Станом на ранок 29 червня відомо про 12 загиблих та 65 поранених. 
  • Зокрема, серед постраждалих є колумбійський депутат Серхіо Харамільйо, письменник Гектор Абад і журналістка Каталіна Гомес. Колумбійці збирали інформацію для проєкту на підтримку України.

Теми: РосіяКраматорськвоєнні злочинидипломатичні відносини
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