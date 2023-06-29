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Колумбия направит России ноту протеста из-за удара по гражданским в Краматорске, в РФ говорят: сами виноваты

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 29 июня 2023, 12:23
Колумбия направит России ноту протеста из-за удара по гражданским в Краматорске, в РФ говорят: сами виноваты
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГЛАВЫ МВС ИГОРЯ КЛИМЕНКО

Колумбия направит России ноту протеста из-за удара по Краматорску 27 июня, в результате которого пострадали трое колумбийцев; в посольстве РФ в ответ заявили, что те сами виноваты.

Источник: президент Колумбии Густаво Петро в Twitter, РИА Новости

Прямая речь: "Россия атаковала трех беззащитных колумбийцев, тем самым нарушая правила ведения войны. МИД должен вручить дипломатическую ноту протеста. Мы ждем возвращения Серхио, Гектора и Каталины в свои дома".

Детали: В ответ посольство России в Колумбии заявило: "На наш взгляд, прифронтовой город, превращенный в оперативный военно-логистический центр, - не очень удачное место для дегустации украинской кухни".

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Предыстория:

  • Во вторник вечером российские военные ударили по Краматорску Донецкой области, попав в заведение питания. По состоянию на утро 29 июня известно о 12 погибших и 65 раненых.
  • В частности, среди пострадавших есть колумбийский депутат Серхио Харамильо, писатель Гектор Абад и журналистка Каталина Гомес. Колумбийцы собирали информацию для проекта в поддержку Украины.

Темы: РосcияКраматорсквоенные преступлениядипломатические отношения
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