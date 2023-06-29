Росіяни вдень обстріляли Херсон, двоє загиблих

Окупанти вдень, 29 червня, нанесли удар по житлових кварталах Херсона, загинуло 2 людини, ще 2 цивільних постраждало.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, Херсонська облпрокуратура

Пряма мова Прокудіна: Армія РФ вкотре вкрила вогнем житлові квартали міста. Під удар ворога потрапили житлові будинки, медзаклад, службова автівка, а також міська школа, в котрій розгорнули "Пункт незламності".

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Деталі: За його словами, попередньо через обстріли постраждало двоє мирних людей, 34 та 51 років. Чоловіків шпиталізували до лікарні з опіками кінцівок та обличчя.

Оновлено о 15.57: В Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок удару росіян по Херсону загинуло 2 людини.

Дослівно: "За даними слідства, 29 червня 2023 року близько 13:00 російські військові здійснили артилерійський обстріл міста Херсона. Внаслідок прицільних ударів загинуло двоє осіб. Ще двох цивільних госпіталізували з опіками".

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Деталі: Вогнем знищено складські приміщення, пошкоджено уламками інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Що було раніше: За минулу добу по Херсонській області окупанти здійснили 64 обстріли (342 снаряди), з них по м. Херсон — 3 обстріли (12 снарядів). Росіяни поцілили у райони 23 населених пунктів області. За добу через російську агресію три людини дістали поранення.