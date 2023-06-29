Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдень обстріляли Херсон, двоє загиблих

Станіслав ПогоріловЧетвер, 29 червня 2023, 15:54
Росіяни вдень обстріляли Херсон, двоє загиблих
Фото Херсонської облпрокуратури

Окупанти вдень, 29 червня, нанесли удар по житлових кварталах Херсона, загинуло 2 людини, ще 2 цивільних постраждало.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, Херсонська облпрокуратура

Пряма мова Прокудіна: Армія РФ вкотре вкрила вогнем житлові квартали міста. Під удар ворога потрапили житлові будинки, медзаклад, службова автівка, а також міська школа, в котрій розгорнули "Пункт незламності".

Реклама:

Деталі: За його словами, попередньо через обстріли постраждало двоє мирних людей, 34 та 51 років. Чоловіків шпиталізували до лікарні з опіками кінцівок та обличчя.

Оновлено о 15.57: В Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок удару росіян по Херсону загинуло 2 людини.

Дослівно: "За даними слідства, 29 червня 2023 року близько 13:00 російські військові здійснили артилерійський обстріл міста Херсона. Внаслідок прицільних ударів загинуло двоє осіб. Ще двох цивільних госпіталізували з опіками".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Вогнем знищено складські приміщення, пошкоджено уламками інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Що було раніше: За минулу добу по Херсонській області окупанти здійснили 64 обстріли (342 снаряди), з них по м. Херсон — 3 обстріли (12 снарядів). Росіяни поцілили у райони 23 населених пунктів області. За добу через російську агресію три людини дістали поранення.

Теми: Херсонвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ частині країни була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: