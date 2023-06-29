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Россияне днем обстреляли Херсон, двое погибших

Станислав ПогориловЧетверг, 29 июня 2023, 15:54
Россияне днем обстреляли Херсон, двое погибших
Фото Херсонской облапрокуратуры

Оккупанты днем, 29 июня, нанесли удар по жилым кварталам Херсона, погибли 2 человека, еще 2 гражданских пострадали.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, Херсонская облпрокуратура

Прямая речь Прокудина: Армия РФ в очередной раз покрыла огнем жилые кварталы города. Под удар врага попали жилые дома, медучреждение, служебная машина, а также городская школа, в которой развернули "Пункт несокрушимости".

Детали: По его словам, предварительно из-за обстрелов пострадали двое мирных людей, 34 и 51 лет. Мужчин госпитализировали в больницу с ожогами конечностей и лица.

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Обновлено в 15.57: В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что в результате удара россиян по Херсону погибли 2 человека.

Дословно: "По данным следствия, 29 июня 2023 года около 13:00 российские военные совершили артиллерийский обстрел города Херсона. В результате прицельных ударов погибли два человека. Еще двух гражданских госпитализировали с ожогами".

Детали: Огнем уничтожены складские помещения, повреждены обломками другие объекты гражданской инфраструктуры.

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Что предшествовало: За минувшие сутки по Херсонской области оккупанты осуществили 64 обстрела (342 снаряда), из них по г. Херсон - 3 обстрела (12 снарядов). Россияне попали в районы 23 населенных пунктов области. За сутки из-за российской агрессии три человека получили ранения.

Темы: Херсонвойнажертвы
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