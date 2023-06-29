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Вбивство підлітків у Бердянську: окупанти не віддають рідним тіла для поховання

Вікторія РощинаЧетвер, 29 червня 2023, 15:47
Вбивство підлітків у Бердянську: окупанти не віддають рідним тіла для поховання
Тігран Оганнісян та Микита Ханганов, колаж уп

Представники слідчого комітету РФ в окупованому Бердянську не віддають рідним Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова довідку про дозвіл на захоронення, що унеможливлює забрати з моргу їхіні тіла та поховати. Також морг наразі перебуває під посиленою охороною окупантів.

Джерело: співрозмовники з окупованого Бердянська у коментарі УП

Пряма мова: "Вони не видають довідку, кажуть — справу відправили у Мелітополь, все. А без цього папірця тіла в морзі не віддають. Ви не уявляєте, де ми живемо. Не маємо прав… І немає до кого звернутися, кому поскаржитися…"

Деталі: Також бабусю Тіграна Оганнісяна окупанти не пропустили на впізнання тіла онука. Загиблих змогли побачити лише рідні другого вбитого хлопця Микити Ханганова, які впізнали обох.

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Передісторія:

  • 24 червня російські пропагандисти повідомили, що "в результаті злагодженої операції правоохоронці ліквідували двох проукраїнських терористів".
  • Вбитими виявились місцеві підлітки Тігран Оганнісян та Микита Ханганов.
  • Хлопці не приховували своєї проукраїнської позиції, і окупанти восени минулого року відкрили проти них кримінальну справу нібито за диверсію на залізниці.
  • Напередодні вбивства російські слідчі вручили підліткам обвинувальні акти і планували передати справу до російського суду.

Теми: Бердянськвбивствоокупація
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