Вбивство підлітків у Бердянську: окупанти не віддають рідним тіла для поховання

Представники слідчого комітету РФ в окупованому Бердянську не віддають рідним Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова довідку про дозвіл на захоронення, що унеможливлює забрати з моргу їхіні тіла та поховати. Також морг наразі перебуває під посиленою охороною окупантів.

Джерело: співрозмовники з окупованого Бердянська у коментарі УП

Пряма мова: "Вони не видають довідку, кажуть — справу відправили у Мелітополь, все. А без цього папірця тіла в морзі не віддають. Ви не уявляєте, де ми живемо. Не маємо прав… І немає до кого звернутися, кому поскаржитися…"

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Деталі: Також бабусю Тіграна Оганнісяна окупанти не пропустили на впізнання тіла онука. Загиблих змогли побачити лише рідні другого вбитого хлопця Микити Ханганова, які впізнали обох.

Передісторія:

24 червня російські пропагандисти повідомили, що "в результаті злагодженої операції правоохоронці ліквідували двох проукраїнських терористів".

Вбитими виявились місцеві підлітки Тігран Оганнісян та Микита Ханганов.

Хлопці не приховували своєї проукраїнської позиції, і окупанти восени минулого року відкрили проти них кримінальну справу нібито за диверсію на залізниці.

Напередодні вбивства російські слідчі вручили підліткам обвинувальні акти і планували передати справу до російського суду.