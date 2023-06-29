Вбивство підлітків у Бердянську: окупанти не віддають рідним тіла для поховання
Представники слідчого комітету РФ в окупованому Бердянську не віддають рідним Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова довідку про дозвіл на захоронення, що унеможливлює забрати з моргу їхіні тіла та поховати. Також морг наразі перебуває під посиленою охороною окупантів.
Джерело: співрозмовники з окупованого Бердянська у коментарі УП
Пряма мова: "Вони не видають довідку, кажуть — справу відправили у Мелітополь, все. А без цього папірця тіла в морзі не віддають. Ви не уявляєте, де ми живемо. Не маємо прав… І немає до кого звернутися, кому поскаржитися…"
Деталі: Також бабусю Тіграна Оганнісяна окупанти не пропустили на впізнання тіла онука. Загиблих змогли побачити лише рідні другого вбитого хлопця Микити Ханганова, які впізнали обох.
Передісторія:
- 24 червня російські пропагандисти повідомили, що "в результаті злагодженої операції правоохоронці ліквідували двох проукраїнських терористів".
- Вбитими виявились місцеві підлітки Тігран Оганнісян та Микита Ханганов.
- Хлопці не приховували своєї проукраїнської позиції, і окупанти восени минулого року відкрили проти них кримінальну справу нібито за диверсію на залізниці.
- Напередодні вбивства російські слідчі вручили підліткам обвинувальні акти і планували передати справу до російського суду.