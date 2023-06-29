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Убийство подростков в Бердянске: оккупанты не отдают родным тела для захоронения

Виктория РощинаЧетверг, 29 июня 2023, 15:47
Убийство подростков в Бердянске: оккупанты не отдают родным тела для захоронения
Тигран Оганнисян и Никита Ханганов, коллаж уп

Представители следственного комитета РФ в оккупированном Бердянске не отдают родным Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова справку о разрешении на захоронение, что делает невозможным забрать из морга их тела и похоронить. Также морг сейчас находится под усиленной охраной оккупантов.

Источник: собеседники из оккупированного Бердянска в комментарии УП

Прямая речь: "Они не выдают справку, говорят - дело отправили в Мелитополь, все. А без этой бумажки тела в морге не отдают. Вы не представляете, где мы живем. Не имеем прав... И не к кому обратиться, кому пожаловаться..."

Детали: Также бабушку Тиграна Оганнисяна оккупанты не пропустили на опознание тела внука. Погибших смогли увидеть только родные второго убитого парня Никиты Ханганова, которые узнали обоих.

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Предыстория:

  • 24 июня российские пропагандисты сообщили, что "в результате слаженной операции правоохранители ликвидировали двух проукраинских террористов".
  • Убитыми оказались местные подростки Тигран Оганнисян и Никита Ханганов.
  • Ребята не скрывали своей проукраинской позиции, и оккупанты осенью прошлого года открыли против них уголовное дело якобы за диверсию на железной дороге.
  • Накануне убийства российские следователи вручили подросткам обвинительные акты и планировали передать дело в российский суд.

Темы: Бердянскубийствооккупация
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