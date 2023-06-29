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Татаров має вплив на різні силові відомства через "своїх людей" – УП

"Українська правда", Валентина РоманенкоЧетвер, 29 червня 2023, 16:09
Татаров має вплив на різні силові відомства через своїх людей – УП
Олег Татаров. фото: Закон и бизнес

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров має вплив на різні силові відомства за рахунок розстановки своїх людей на позиції різних рівнів у цих структурах.

Джерело: публікація Української правди "Хто такий Олег Татаров та як він опинився на вершині правоохоронної системи"

Деталі: Наразі заступник голови ОПУ забезпечує "координацію" правоохоронних органів.

Так, за даними УП, на заступника голови ОПУ орієнтуються:

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– директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов;

– заступник директора Бюро економічної безпеки Віталій Гагач;

– керівник головного управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ Артем Шило;

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– заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе;

– в.о. голови Нацполіції Іван Вигівський.

"Часто помилково кажуть, що Малюк (голова СБУ – УП) – від Татарова. Це не зовсім так. Вася понятійно винний Олегу, адже Татаров сприяв, аби той став керівником СБУ. Але Васю вибирав президент, довго до нього придивлявся.

Щодо генпрокурора, то Костін – це людина Єрмака. Андрій просто переключив Костіна на роботу з Олегом", – пояснює УП впливовий співрозмовник із команди голови Офісу президента.

Складно назвати людиною Татарова і керівника МВС Ігоря Клименка. Він очевидно має власну вагу в системі і розбудовує свою команду в міністерстві. Але у вибудуваній системі влади, де є один центр ухвалення рішень, глава МВС все одно мусить "координуватись" із профільним замом глави ОП. Як і керівництво АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів), митниці тощо.

Також, за даними УП, заступник голови ОПУ має досить "робочі" зв'язки з кількома суддями. Йдеться, наприклад, про голову Печерського районного суду Києва Руслана Козлова та голову Шевченківського районного суду Києва Євгена Мартинова.

Відкритим залишається питання, чи має заступник Єрмака вплив на новостворені антикорупційні органи.

"Розумієте, нового керівника НАБУ Кривоноса чи його заступника Углаву, м'яко кажучи, важко назвати людьми Татарова. Але Олегу і не потрібно ставити туди своїх кадрів, щоб не створювати скандалу з міжнародними партнерами. Йому достатньо завербувати когось всередині, аби отримувати завчасно інформацію про справи й обшуки", – пояснює впливове джерело, яке було залучене до створення Національного антикорупційного бюро.

Те саме стосується і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Заступником керівника САП є Андрій Синюк, який, за даними УП, товаришує з Олексієм Симоненком.

Тим самим, який свого часу забрав справу Татарова в НАБУ і якого УП пізніше фіксувала в колі друзів на дні народження силового заступника глави ОП. Але якихось прямих доказів "співпраці" згаданих персонажів з Татаровим поки зафіксувати не вдалося.

Як Татаров зумів перетворитися з політичного вигнанця епохи Януковича на супервпливового чиновника Офісу Зеленського, як він знайшов протиотруту від конфліктів із Андрієм Єрмаком та чи не стане концентрація влади в його руках загрозою для демократії в Україні – читайте детальніше на УП.

Теми: ТатаровОфіс президента
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