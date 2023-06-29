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Татаров имеет влияние на различные силовые ведомства через "своих людей" – УП

"Украинская правда", Валентина РоманенкоЧетверг, 29 июня 2023, 16:09
Татаров имеет влияние на различные силовые ведомства через своих людей – УП
Олег Татаров. фото: Закон и бизнес

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров имеет влияние на различные силовые ведомства за счет расстановки своих людей на позиции разных уровней в этих структурах.

Источник: публикация Украинской правды "Кто такой Олег Татаров и как он оказался на вершине правоохранительной системы"

Детали: Сейчас заместитель главы ОПУ обеспечивает "координацию" правоохранительных органов.

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Так, по данным УП, на заместителя председателя ОПУ ориентируются:

- директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев;

- заместитель директора Бюро экономической безопасности Виталий Гагач;

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- руководитель главного управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ Артем Шило;

- заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе;

- и.о. председателя Нацполиции Иван Выговский.

"Часто ошибочно говорят, что Малюк (глава СБУ - УП) - от Татарова. Это не совсем так. Вася понятийно обязан Олегу, ведь Татаров способствовал, чтобы тот стал руководителем СБУ. Но Васю выбирал президент, долго к нему присматривался.

Что касается генпрокурора, то Костин - это человек Ермака. Андрей просто переключил Костина на работу с Олегом", - объясняет УП влиятельный собеседник из команды главы Офиса президента.

Сложно назвать человеком Татарова и руководителя МВД Игоря Клименко. Он очевидно имеет собственный вес в системе и развивает свою команду в министерстве. Но в выстроенной системе власти, где есть один центр принятия решений, глава МВД все равно должен "координироваться" с профильным замом главы ОП. Как и руководство АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов), таможни и тому подобное.

Также, по данным УП, заместитель председателя ОПУ имеет достаточно "рабочие" связи с несколькими судьями. Речь идет, например, о председателе Печерского районного суда Киева Руслане Козлове и председателе Шевченковского районного суда Киева Евгении Мартынове.

Открытым остается вопрос, имеет ли заместитель Ермака влияние на новосозданные антикоррупционные органы.

"Понимаете, нового руководителя НАБУ Кривоноса или его заместителя Углаву, мягко говоря, трудно назвать людьми Татарова. Но Олегу и не нужно ставить туда своих кадров, чтобы не создавать скандала с международными партнерами. Ему достаточно завербовать кого-то внутри, чтобы получать заблаговременно информацию о делах и обысках", - объясняет влиятельный источник, который был привлечен к созданию Национального антикоррупционного бюро.

То же касается и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Заместителем руководителя САП является Андрей Синюк, который, по данным УП, дружит с Алексеем Симоненко.

Тем самым, который в свое время забрал дело Татарова у НАБУ и которого УП позже фиксировала в кругу друзей на дне рождения силового заместителя главы ОП. Но каких-то прямых доказательств "сотрудничества" упомянутых персонажей с Татаровым пока зафиксировать не удалось.

Как Татаров сумел превратиться из политического изгоя эпохи Януковича в супервлиятельного чиновника Офиса Зеленского, как он нашел противоядие от конфликтов с Андреем Ермаком и не станет ли концентрация власти в его руках угрозой для демократии в Украине - читайте подробнее на УП.

Темы: ТатаровОфис президента
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