Морпіхи "обнулили" групу російських окупантів під Приютним

Чергова група російських мобілізованих поскаржилась, що російське керівництво їх "обнуляє" на передовій у Запорізькі області, морські піхотинці 36-ї бригади уточняють, що в цьому є їхня заслуга.

Джерело: пресслужба 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського в Telegram

Деталі: В мережі розповсюджується відеозвернення російських солдат 34-ї бригади загону "Шторм".

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Російські солдати заявили, що після жорстких боїв під Приютним бердянського напрямку з роти кількістю 150 осіб залишилось близько 20. Вони скаржаться на відсутність підвезення боєкомплекту, води, продуктів харчування, евакуації поранених та загиблих.

Дослівно 36 ОБрМП: "Скиглії відмовляються воювати далі, сумніваючись в законності бойових наказів своїх командирів. Впевнені, що їх просто обнуляють.

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Так от, хочемо сказати цим чортам, що обнулили їх не через неправильні накази російських командирів, а тому що їх ліквідували морпіхи 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. І де б ми не були, і хто б перед нами не стояв, вся ця мразота буде знищена.

Пишаємось нашими відважними воїнами. Честь!".