Морпехи "обнулили" группу российских оккупантов под Приютным

Очередная группа российских мобилизованных пожаловалась, что российское руководство их "обнуляет" на передовой в Запорожской области, морские пехотинцы 36-й бригады уточняют, что в этом есть их заслуга.

Источник: пресс-служба 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Telegram

Детали: В сети распространяется видеообращение российских солдат 34-й бригады отряда "Шторм".

Российские солдаты заявили, что после жестких боев под Приютным бердянского направления из роты количеством 150 человек осталось около 20. Они жалуются на отсутствие подвоза боекомплекта, воды, продуктов питания, эвакуации раненых и погибших.

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Дословно 36 ОБрМП: "Нытики отказываются воевать дальше, сомневаясь в законности боевых приказов своих командиров. Уверены, что их просто обнуляют.

Так вот, хотим сказать этим чертям, что обнулили их не из-за неправильных приказов российских командиров, а потому что их ликвидировали морпехи 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. И где бы мы ни были, и кто бы перед нами ни стоял, вся эта мразь будет уничтожена.

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