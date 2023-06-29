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Морпехи "обнулили" группу российских оккупантов под Приютным

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 июня 2023, 17:52
Морпехи обнулили группу российских оккупантов под Приютным

Очередная группа российских мобилизованных пожаловалась, что российское руководство их "обнуляет" на передовой в Запорожской области, морские пехотинцы 36-й бригады уточняют, что в этом есть их заслуга.

Источник: пресс-служба 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Telegram

Детали: В сети распространяется видеообращение российских солдат 34-й бригады отряда "Шторм".

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Российские солдаты заявили, что после жестких боев под Приютным бердянского направления из роты количеством 150 человек осталось около 20. Они жалуются на отсутствие подвоза боекомплекта, воды, продуктов питания, эвакуации раненых и погибших.

Дословно 36 ОБрМП: "Нытики отказываются воевать дальше, сомневаясь в законности боевых приказов своих командиров. Уверены, что их просто обнуляют.

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Так вот, хотим сказать этим чертям, что обнулили их не из-за неправильных приказов российских командиров, а потому что их ликвидировали морпехи 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. И где бы мы ни были, и кто бы перед нами ни стоял, вся эта мразь будет уничтожена.

Гордимся нашими отважными воинами. Честь!".

Темы: война
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