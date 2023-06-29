Нейтральні країни не можуть підтримати гарантії безпеки для України – канцлер Австрії
Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що країни ЄС, які притримуються нейтралітету, не можуть підтримати надання Україні гарантій безпеки.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав перед початком саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє Reuters.
"Для нас, як нейтральних держав, очевидно, що ми не можемо надати такі гарантії безпеки", – сказав Негаммер.
За словами австрійського канцлера, Австрія, Ірландія, Мальта і Кіпр чітко дали зрозуміти, що у них є заперечення.
"Ми, безумовно, обговоримо це і знайдемо формулювання, які будуть прийнятними і для нас", – додав він.
Напередодні видання Euractiv повідомляло, що Європейська рада на зустрічі протягом четверга й п’ятниці має обговорити, які майбутні безпекові зобов'язання Європейський Союз може надати Україні.
За даними джерел Financial Times, в рамках гарантій безпеки для України країни ЄС, зокрема, пообіцяють розширити ініціативу з підготовки українських військових і можливість відправки військових місій ЄС.
Крім того, питання гарантій безпеки має бути обговорене на саміті Північноатлантичного Альянсу в липні.
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