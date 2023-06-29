Нейтральные страны не могут поддержать гарантии безопасности для Украины – канцлер Австрии

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страны ЕС, которые придерживаются нейтралитета, не могут поддержать предоставление Украине гарантий безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал перед началом саммита ЕС в Брюсселе, сообщает Reuters.

"Для нас, как нейтральных государств, очевидно, что мы не можем предоставить такие гарантии безопасности", – сказал Нехаммер.

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По словам австрийского канцлера, Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр четко дали понять, что у них есть возражения.

"Мы, безусловно, обсудим это и найдем формулировки, которые будут приемлемыми и для нас", – добавил он.

Накануне издание Euractiv сообщило, что Европейский совет на встрече в течение четверга и пятницы должен обсудить, какие будущие обязательства по безопасности Европейский Союз может предоставить Украине.

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По данным источников Financial Times, в рамках предложенных Украине гарантий безопасности страны ЕС, в частности, пообещают расширить инициативу по подготовке украинских военных и возможность отправки военных миссий ЕС.

Кроме того, вопрос гарантий безопасности должен быть обсужден на саммите Североатлантического Альянса в июле.

О том, что от него ожидает Украина, читайте в статье: Байден в роли Меркель. Чего хочет Украина на саммите НАТО и где до сих пор остаются преграды.