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Катастрофа МАУ: постраждалі держави подають позов проти Ірану до суду ООН

"Європейська правда"Четвер, 29 червня 2023, 18:18
Катастрофа МАУ: постраждалі держави подають позов проти Ірану до суду ООН
Катастрофа МАУ в Ірані

Україна та інші держави, чиї громадяни загинули в результаті збиття цивільного рейсу над Тегераном у січні 2020 року, подають позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН.

Відповідну заяву поширило Міністерство закордонних справ України, повідомляє "Європейська правда".

Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752, яка представляє Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію, не досягла з Іраном згоди на організацію арбітражу у справі про збиття літака.

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"Відповідно, Координаційна група має намір продовжувати колективні зусилля, щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" шляхом якнайшвидшого передання спору до Міжнародного Суду ООН", – додають у МЗС.

Рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився 8 січня 2020 року під Тегераном на шляху до Києва.

Через кілька днів після офіційних заперечень Іран визнав, що підрозділ Корпусу вартових ісламської революції ненавмисно збив літак на тлі загострення напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами через вбивство американським безпілотником високопоставленого генерала Касема Сулеймані поблизу Багдада.

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Більшість жертв були іранцями та канадцями, але 11 з них були громадянами України.

Україна, Велика Британія, Канада та Швеція ініціювали арбітражний розгляд спору щодо збиття цього пасажирського літака наприкінці грудня 2022 року.

Детальніше про те, як каратимуть Іран за збиття літака МАУ, читайте у відповідній статті на "Європейській правді".

Теми: катастрофа МАУ в ІранісудООНІран
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