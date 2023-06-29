Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Катастрофа МАУ: пострадавшие государства подают иск против Ирана в суд ООН

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 18:18
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства подают иск против Ирана в суд ООН
Катастрофа МАУ в Иране

Украина и другие государства, чьи граждане погибли в результате сбивания гражданского рейса над Тегераном в январе 2020 года, подают иск против Ирана в Международный суд ООН.

Соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел Украины, сообщает "Европейская правда".

Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752, которая представляет Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, не достигла с Ираном согласия на организацию арбитража по делу о сбивании самолета.

Реклама:

"Соответственно, Координационная группа намерена продолжать коллективные усилия, чтобы обеспечить привлечение Ирана к ответственности за незаконное сбивание рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" путем скорейшей передачи спора в Международный Суд ООН", – добавляют в МИД.

Рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января 2020 года под Тегераном на пути в Киев.

Через несколько дней после официальных возражений Иран признал, что подразделение Корпуса стражей исламской революции непреднамеренно сбило самолет на фоне обострения напряженности в отношениях с Соединенными Штатами из-за убийства американским беспилотником высокопоставленного генерала Касема Сулеймани вблизи Багдада.

ВИДЕО ДНЯ

Большинство жертв были иранцами и канадцами, но 11 из них были гражданами Украины.

Украина, Великобритания, Канада и Швеция инициировали арбитражное рассмотрение спора о сбивании этого пассажирского самолета в конце декабря 2022 года.

Подробнее о том, как будут наказывать Иран за сбитие самолета МАУ, читайте в статье на "Европейской правде".

Темы: катастрофа МАУ в ИранесудООНИран
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
катастрофа МАУ в Иране
Иран приговорил 10 военных к заключению за сбитый самолет МАУ в 2020 году
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства требуют согласия Ирана на арбитраж
Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию на Донбассе и компенсации семьям жертв сбитого самолета МАУ
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: