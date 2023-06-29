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Катастрофа МАУ: пострадавшие государства подают иск против Ирана в суд ООН

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 18:18
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства подают иск против Ирана в суд ООН
Катастрофа МАУ в Иране

Украина и другие государства, чьи граждане погибли в результате сбивания гражданского рейса над Тегераном в январе 2020 года, подают иск против Ирана в Международный суд ООН.

Соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел Украины, сообщает "Европейская правда".

Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752, которая представляет Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, не достигла с Ираном согласия на организацию арбитража по делу о сбивании самолета.

"Соответственно, Координационная группа намерена продолжать коллективные усилия, чтобы обеспечить привлечение Ирана к ответственности за незаконное сбивание рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" путем скорейшей передачи спора в Международный Суд ООН", – добавляют в МИД.

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Рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января 2020 года под Тегераном на пути в Киев.

Через несколько дней после официальных возражений Иран признал, что подразделение Корпуса стражей исламской революции непреднамеренно сбило самолет на фоне обострения напряженности в отношениях с Соединенными Штатами из-за убийства американским беспилотником высокопоставленного генерала Касема Сулеймани вблизи Багдада.

Большинство жертв были иранцами и канадцами, но 11 из них были гражданами Украины.

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Украина, Великобритания, Канада и Швеция инициировали арбитражное рассмотрение спора о сбивании этого пассажирского самолета в конце декабря 2022 года.

Подробнее о том, как будут наказывать Иран за сбитие самолета МАУ, читайте в статье на "Европейской правде".

Темы: катастрофа МАУ в ИранесудООНИран
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