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Посланець Папи зустрівся із дитячим омбудсменом РФ, яку розшукує Гаага

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 29 червня 2023, 21:49
Посланець Папи зустрівся із дитячим омбудсменом РФ, яку розшукує Гаага
Маттео Дзуппі, фото з Телеграм Марії Львової-Белової

Спеціальний представник Папи Римського Франциска кардинал Маттео Дзуппі зустрівся із дитячим омбудсменом РФ Марією Львовою-Бєловою, яку звинувачують у примусовій депортації українських дітей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила Львова-Бєлова в Telegram, опублікувавши спільне фото.

 

За її словами, вони обговорили гуманітарні питання, пов’язані з військовими діями та захистом прав дітей.

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"Впевнена, що християнська любов і милосердя допоможуть у діалозі та взаєморозумінні", – зазначила Львова-Бєлова.

 

Нагадаємо, 6 червня президент України Володимир Зеленський прийняв спеціального представника Папи Римського Франциска кардинала Маттео Дзуппі в Києві.

У березні Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду у березні видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини і яку також звинувачують у воєнних злочинах, пов'язаних з незаконною депортацією та незаконним переміщенням українських дітей. 

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За деякими оцінками, Росія викрала 700 тисяч дітей із тимчасово окупованих територій України. Українська влада стверджує, що повернулися лише 307.

Детальніше про роль Папи Римського у врегулюванні російсько-української війни дивіться відеоблозі "Європейської правди" або читайте у матеріалі.

Теми: Папа РимськийРосіядіти
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