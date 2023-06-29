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Посланець Папи зустрівся із дитячим омбудсменом РФ, яку розшукує Гаага

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 29 червня 2023, 21:49
Посланець Папи зустрівся із дитячим омбудсменом РФ, яку розшукує Гаага
Маттео Дзуппі, фото з Телеграм Марії Львової-Белової

Спеціальний представник Папи Римського Франциска кардинал Маттео Дзуппі зустрівся із дитячим омбудсменом РФ Марією Львовою-Бєловою, яку звинувачують у примусовій депортації українських дітей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила Львова-Бєлова в Telegram, опублікувавши спільне фото.

 

За її словами, вони обговорили гуманітарні питання, пов’язані з військовими діями та захистом прав дітей.

"Впевнена, що християнська любов і милосердя допоможуть у діалозі та взаєморозумінні", – зазначила Львова-Бєлова.

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Нагадаємо, 6 червня президент України Володимир Зеленський прийняв спеціального представника Папи Римського Франциска кардинала Маттео Дзуппі в Києві.

У березні Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду у березні видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини і яку також звинувачують у воєнних злочинах, пов'язаних з незаконною депортацією та незаконним переміщенням українських дітей. 

За деякими оцінками, Росія викрала 700 тисяч дітей із тимчасово окупованих територій України. Українська влада стверджує, що повернулися лише 307.

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше про роль Папи Римського у врегулюванні російсько-української війни дивіться відеоблозі "Європейської правди" або читайте у матеріалі.

Теми: Папа РимськийРосіядіти
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