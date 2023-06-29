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Посланец Папы провел встречу с детским омбудсменом РФ, которую разыскивает Гаага

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 29 июня 2023, 21:49
Посланец Папы провел встречу с детским омбудсменом РФ, которую разыскивает Гаага
Маттео Дзуппи, фото из Телеграм Марии Львовой-Беловой

Специальный представитель Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи встретился с детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой, обвиняемой в принудительной депортации украинских детей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила Львова-Белова в Telegram, опубликовав совместное фото.

 

По ее словам, они обсудили гуманитарные вопросы, связанные с военными действиями и защитой прав детей.

"Уверена, что христианская любовь и милосердие помогут в диалоге и взаимопонимании", – отметила Львова-Белова.

 

Напомним, 6 июня президент Украины Владимир Зеленский принял специального представителя Папы Римского Франциска кардинала Маттео Дзуппи в Киеве.

В марте Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в марте выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовской-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка и обвиняемой в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и незаконным перемещением детей.

По некоторым оценкам Россия похитила 700 тысяч детей с временно оккупированных территорий Украины. Украинские власти утверждают, что вернулись только 307.

Детальнее о роли Папы Римского в урегулировании российско-украинской войны смотрите видеоблоге "Европейской правды" или читайте в материале.

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Темы: Папа РимскийРосcиядети
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