Посланец Папы провел встречу с детским омбудсменом РФ, которую разыскивает Гаага

Специальный представитель Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи встретился с детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой, обвиняемой в принудительной депортации украинских детей.



Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила Львова-Белова в Telegram, опубликовав совместное фото.

По ее словам, они обсудили гуманитарные вопросы, связанные с военными действиями и защитой прав детей.



"Уверена, что христианская любовь и милосердие помогут в диалоге и взаимопонимании", – отметила Львова-Белова.

Напомним, 6 июня президент Украины Владимир Зеленский принял специального представителя Папы Римского Франциска кардинала Маттео Дзуппи в Киеве.



В марте Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в марте выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовской-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка и обвиняемой в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и незаконным перемещением детей.



По некоторым оценкам Россия похитила 700 тысяч детей с временно оккупированных территорий Украины. Украинские власти утверждают, что вернулись только 307.



Детальнее о роли Папы Римского в урегулировании российско-украинской войны смотрите видеоблоге "Европейской правды" или читайте в материале.