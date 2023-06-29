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У Краматорську оголосили триденну жалобу за загиблими від удару РФ по піцерії

Олена Рощіна, Ольга КириленкоЧетвер, 29 червня 2023, 22:02
У Краматорську оголосили триденну жалобу за загиблими від удару РФ по піцерії
Кафе "Ria Pizza" знищили росіяни в Краматорську, фото з Facebook Олександра Гончаренка

У місті Краматорськ Донецької області оголошено жалобу за 12 загиблими від ракетного удару Росії по кафе-піцерії, вона триватиме до кінця тижня: 30 червня та 1-2 липня. 

Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко

Пряма мова Гончаренка: "Підписав розпорядження про оголошення 30 червня, 1 та 2 липня днями жалоби за всіма, хто загинув в результаті ракетного удару по Краматорську 27 червня.

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Здається, місто це відчуває — похмуро, цілий день зривається дощ, небо над Краматорськом плаче. Наша молодь, діти… Памʼятаймо кожного й кожну".

Деталі: Мер додав, що кафе "Ria Pizza" було місцем з історією, там у кожного жителя Краматорська була своя історія.

12 цивільних загинули і 65 людей отримали поранення різного ступеню важкості внаслідок удару ракети, яку росіяни випустили з комплексу "Іскандер-М" по людній піцерії "Ria Pizza" у центрі Краматорська у вівторок. 

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Серед загиблих – 3 дитини, 7 працівників закладу харчування, у тому числі керівник піцерії. Наймолодшим жертвам – сестрам-близнючкам – було 14 років, а найстаршій – 30 років, зазначає "Kramatorsk Post", публікуючи перелік загиблих.

Як повідомляє кореспондент "Української правди", у центрі Краматорська стихійно виник меморіал: люди несуть до розбитого кафе квіти та іграшки, на ящиках із квітами розмістили рамки з фотографіями сімох загиблих працівників "Ria Pizza".

Патрульна поліція опублікувала перші кадри після удару в Краматорську. Завали розбирали дві доби.

Читайте також: Про приліт "Іскандера" по ресторану "Ріа" в Краматорську, який забрав життя 12 людей

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Теми: КраматорськДонецька областьвійна
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