У Краматорську оголосили триденну жалобу за загиблими від удару РФ по піцерії
У місті Краматорськ Донецької області оголошено жалобу за 12 загиблими від ракетного удару Росії по кафе-піцерії, вона триватиме до кінця тижня: 30 червня та 1-2 липня.
Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко
Пряма мова Гончаренка: "Підписав розпорядження про оголошення 30 червня, 1 та 2 липня днями жалоби за всіма, хто загинув в результаті ракетного удару по Краматорську 27 червня.
Здається, місто це відчуває — похмуро, цілий день зривається дощ, небо над Краматорськом плаче. Наша молодь, діти… Памʼятаймо кожного й кожну".
Деталі: Мер додав, що кафе "Ria Pizza" було місцем з історією, там у кожного жителя Краматорська була своя історія.
12 цивільних загинули і 65 людей отримали поранення різного ступеню важкості внаслідок удару ракети, яку росіяни випустили з комплексу "Іскандер-М" по людній піцерії "Ria Pizza" у центрі Краматорська у вівторок.
Серед загиблих – 3 дитини, 7 працівників закладу харчування, у тому числі керівник піцерії. Наймолодшим жертвам – сестрам-близнючкам – було 14 років, а найстаршій – 30 років, зазначає "Kramatorsk Post", публікуючи перелік загиблих.
Як повідомляє кореспондент "Української правди", у центрі Краматорська стихійно виник меморіал: люди несуть до розбитого кафе квіти та іграшки, на ящиках із квітами розмістили рамки з фотографіями сімох загиблих працівників "Ria Pizza".
Патрульна поліція опублікувала перші кадри після удару в Краматорську. Завали розбирали дві доби.
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