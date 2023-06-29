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В Краматорске объявили трехдневный траур по погибшим от удара РФ по пиццерии

Елена Рощина, Ольга КириленкоЧетверг, 29 июня 2023, 22:02
В Краматорске объявили трехдневный траур по погибшим от удара РФ по пиццерии
Кафе "Ria Pizza" уничтожили россияне в Краматорске, фото из Facebook Александра Гончаренко

В городе Краматорск объявлен траур по 12 погибшим от ракетного удара России по кафе-пиццерии, он продлится до конца недели: 30 июня и 1-2 июля. 

Источник: городской глава Краматорска Александр Гончаренко

Прямая речь Гончаренко: "Подписал распоряжение об объявлении 30 июня, 1 и 2 июля днями траура по всем, кто погиб в результате ракетного удара по Краматорску 27 июня.

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Кажется, город это чувствует – пасмурно, целый день срывается дождь, небо над Краматорском плачет. Наша молодежь, дети... Давайте помнить каждого и каждую".

Детали: Мэр добавил, что кафе "Ria Pizza" было местом с историей, там у каждого жителя Краматорска была своя история.

12 гражданских погибли и 65 человек получили ранения различной степени тяжести в результате удара ракеты, которую россияне выпустили из комплекса "Искандер-М" по людной пиццерии "Ria Pizza" в центре Краматорска во вторник. 

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Среди погибших – 3 ребенка, 7 работников заведения питания, в том числе руководитель пиццерии. Самым младшим жертвам – сестрам-близняшкам – было 14 лет, а самой старшей – 30 лет, отмечает "Kramatorsk Post", публикуя перечень погибших.

Как сообщает корреспондент "Украинской правды", в центре Краматорска стихийно возник мемориал: люди несут к разбитому кафе цветы и игрушки, на ящиках с цветами разместили рамки с фотографиями семерых погибших работников "Ria Pizza".

Патрульная полиция опубликовала первые кадры после удара в Краматорске. Разбирали завалы двое суток.

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Темы: КраматорскДонецкая областьвойна
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