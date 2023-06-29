У Пентагоні не готові говорити про надання ATACMS Україні

У Міністерстві оборони США заявили, що не мають інформації про плановані на найближчий час рішення про надання Україні ракет ATACMS.

Джерело: речник Пентагону Патрік Райдер на брифінгу 29 червня, цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Мені нема чого оголосити щодо ATACMS, і я не знаю про будь-які близькі рішення щодо ATACMS".

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Деталі: На прохання журналістів він коментував повідомлення видання "The Wall Street Journal" про те, що Сполучені Штати Америки "близькі" до узгодження передачі Україні далекобійних ракет ATACMS.

Наприкінці травня президент США Джо Байден на запитання, чи вже час для США надати Україні далекобійні ракети ATACMS, відповів, що "це все ще на розгляді".

Ракета ATACMS має радіус дії до 300 кілометрів. Білий дім непокоїться, аби ці далекобійні ракети не було застосовано Збройними силами України для ударів по території Росії.