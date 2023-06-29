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В Пентагоне не готовы говорить о предоставлении ATACMS Украине

"Украинская правда"Четверг, 29 июня 2023, 23:19
В Пентагоне не готовы говорить о предоставлении ATACMS Украине
Patrick S. Ryder, Getty Images

В Министерстве обороны США заявили, что не располагают информацией о планируемых на ближайшее время решениях о предоставлении Украине ракет ATACMS.

Источник: спикер Пентагона Патрик Райдер на брифинге 29 июня, цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "Мне нечего объявить по ATACMS, и я не знаю о каких-либо близких решениях по ATACMS".

Детали: По просьбе журналистов он комментировал сообщение издания "The Wall Street Journal" о том, что Соединенные Штаты Америки "близки" к согласованию передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS.

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В конце мая президент США Джо Байден на вопрос, пришло ли для США время предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, ответил, что "это все еще на рассмотрении".

Ракета ATACMS имеет радиус действия до 300 километров. Белый дом беспокоится, чтобы эти дальнобойные ракеты не были применены Вооруженными силами Украины для ударов по территории России.

Темы: СШАоружиепомощь Украине
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