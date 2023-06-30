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Ворог атакував південні регіони України БпЛА і балістикою – Повітряні сили

Ольга Глущенко П'ятниця, 30 червня 2023, 01:20
Ворог атакував південні регіони України БпЛА і балістикою – Повітряні сили
фото: Anton Petrus

Вночі 30 червня росіяни атакували Запоріжжя, а аткож Херсонську і Миколаївську області безпілотниками і балістикою.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 01:16 ПС закликали мешканців Запоріжжя залишатися в укриттях через атаку ворожих "Шахедів".

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До цього повітряники попередили, що є загроза застосування ударних БпЛА в Дніпропетровській області.

Оновлено: Пізніше Повітряні сили повідомили, що росіяни атакують Херсонську і Миколаївську області ударними БпЛА.

Згодом Повітряні сили повідомили про атаку Запоріжжя балістичними ракетами.

ВІДЕО ДНЯ

О 02:24 було оголошено відбій повітряної тривоги і оголошених раніше загроз.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що над Миколаєвом ППО збила ворожу ціль, уламки якої впали на дах житлового будинку, виникла пожежа.

Пожежу загасили, люди не постраждали.

Теми: Шахедповітряна тривогаракетний удар
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