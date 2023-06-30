Ворог атакував південні регіони України БпЛА і балістикою – Повітряні сили
Вночі 30 червня росіяни атакували Запоріжжя, а аткож Херсонську і Миколаївську області безпілотниками і балістикою.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: О 01:16 ПС закликали мешканців Запоріжжя залишатися в укриттях через атаку ворожих "Шахедів".
До цього повітряники попередили, що є загроза застосування ударних БпЛА в Дніпропетровській області.
Оновлено: Пізніше Повітряні сили повідомили, що росіяни атакують Херсонську і Миколаївську області ударними БпЛА.
Згодом Повітряні сили повідомили про атаку Запоріжжя балістичними ракетами.
О 02:24 було оголошено відбій повітряної тривоги і оголошених раніше загроз.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що над Миколаєвом ППО збила ворожу ціль, уламки якої впали на дах житлового будинку, виникла пожежа.
Пожежу загасили, люди не постраждали.