Ворог атакував південні регіони України БпЛА і балістикою – Повітряні сили

Вночі 30 червня росіяни атакували Запоріжжя, а аткож Херсонську і Миколаївську області безпілотниками і балістикою.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 01:16 ПС закликали мешканців Запоріжжя залишатися в укриттях через атаку ворожих "Шахедів".

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До цього повітряники попередили, що є загроза застосування ударних БпЛА в Дніпропетровській області.

Оновлено: Пізніше Повітряні сили повідомили, що росіяни атакують Херсонську і Миколаївську області ударними БпЛА.

Згодом Повітряні сили повідомили про атаку Запоріжжя балістичними ракетами.

ВІДЕО ДНЯ

О 02:24 було оголошено відбій повітряної тривоги і оголошених раніше загроз.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що над Миколаєвом ППО збила ворожу ціль, уламки якої впали на дах житлового будинку, виникла пожежа.

Пожежу загасили, люди не постраждали.