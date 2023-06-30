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Враг атаковал южные регионы Украины БпЛА и балистикой – Воздушные силы

Ольга ГлущенкоПятница, 30 июня 2023, 01:20
Враг атаковал южные регионы Украины БпЛА и балистикой – Воздушные силы
фото: Anton Petrus

Ночью 30 июня россияне атаковали Запорожье, а также Херсонскую и Николаевскую области беспилотниками и балистикой.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 01:16 ВС призвали жителей Запорожья оставаться в укрытиях из-за атаки вражеских "Шахедов".

До этого воздушники предупредили, что есть угроза применения ударных БпЛА в Днепропетровской области.

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Обновлено: Позже Воздушные силы сообщили, что россияне атакуют Херсонскую и Николаевскую области ударными БпЛА.

Кроие того, Воздушные силы сообщили об атаке Запорожья баллистическими ракетами.

В 02:24 было объявлено отбой воздушной тревоги и объявленных ранее угроз.

ВИДЕО ДНЯ

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что над Николаевом ПВО сбила вражескую цель, обломки которой упали на крышу жилого дома, возник пожар.

Пожар потушили, люди не пострадали.

Темы: Шахедвоздушная тревогаракетный удар
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