Враг атаковал южные регионы Украины БпЛА и балистикой – Воздушные силы

Ночью 30 июня россияне атаковали Запорожье, а также Херсонскую и Николаевскую области беспилотниками и балистикой.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 01:16 ВС призвали жителей Запорожья оставаться в укрытиях из-за атаки вражеских "Шахедов".

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До этого воздушники предупредили, что есть угроза применения ударных БпЛА в Днепропетровской области.

Обновлено: Позже Воздушные силы сообщили, что россияне атакуют Херсонскую и Николаевскую области ударными БпЛА.

Кроие того, Воздушные силы сообщили об атаке Запорожья баллистическими ракетами.

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В 02:24 было объявлено отбой воздушной тревоги и объявленных ранее угроз.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что над Николаевом ПВО сбила вражескую цель, обломки которой упали на крышу жилого дома, возник пожар.

Пожар потушили, люди не пострадали.