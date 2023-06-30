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На окупованих територіях загострюється дефіцит ліків для цивільних – спротив

Ольга Глущенко П'ятниця, 30 червня 2023, 05:48
На окупованих територіях загострюється дефіцит ліків для цивільних – спротив
ілюстративне фото cybernesco/Depositphotos

Жителі тимчасово окупованих територій не мають доступу до ліків першої необхідності і товарів для дітей.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупаційні адміністрації спрямовують лікарські препарати на лікування російських військових.

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Загалом на ТОТ півдня та сходу України суспільно-політична та суспільно-економічна ситуація продовжує оцінюватися як кризова".

Деталі: За даними ЦЕС, на всіх окупованих територіях спостерігається високий рівень безробіття, дефіцит лікарських засобів, та й взагалі відсутність отримання первинної медичної допомоги і товарів для дітей.

У спротиві додають, що на ТОТ відбуваються постійні перебої у постачанні електроенергії та природного газу.

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Теми: окупаціяліки
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