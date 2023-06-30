На оккупированных территориях обостряется дефицит лекарств для гражданских – сопротивление

Жители временно оккупированных территорий не имеют доступа к лекарствам первой необходимости и товарам для детей.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупационные администрации направляют лекарственные препараты на лечение российских военных.

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В целом на ВОТ юга и востока Украины общественно-политическая и общественно-экономическая ситуация продолжает оцениваться как кризисная".

Детали: По данным ЦЭС, на всех оккупированных территориях наблюдается высокий уровень безработицы, дефицит лекарственных средств, да и вообще отсутствие получения первичной медицинской помощи и товаров для детей.

В сопротивлении добавляют, что на ВОТ происходят постоянные перебои в поставках электроэнергии и природного газа.