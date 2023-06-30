Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На оккупированных территориях обостряется дефицит лекарств для гражданских – сопротивление

Ольга ГлущенкоПятница, 30 июня 2023, 05:48
На оккупированных территориях обостряется дефицит лекарств для гражданских – сопротивление
иллюстративное фото cybernesco/Depositphotos

Жители временно оккупированных территорий не имеют доступа к лекарствам первой необходимости и товарам для детей.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупационные администрации направляют лекарственные препараты на лечение российских военных.

В целом на ВОТ юга и востока Украины общественно-политическая и общественно-экономическая ситуация продолжает оцениваться как кризисная".

Реклама:

Детали: По данным ЦЭС, на всех оккупированных территориях наблюдается высокий уровень безработицы, дефицит лекарственных средств, да и вообще отсутствие получения первичной медицинской помощи и товаров для детей.

В сопротивлении добавляют, что на ВОТ происходят постоянные перебои в поставках электроэнергии и природного газа.

Темы: оккупациялекарства
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Союзники перед первым днем саммита все еще не договорились, как ответить Украине – СМИ

Защитники за 5 недель освободили почти столько территории, сколько россияне захватили за полгода – ISW

В Орехове завершили спасательные работы: 7 погибших

В России убили командира, который, вероятно, причастен к ударам по Украине

Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС продлили еще на год

фотоГлава МВД представил нового командующего Национальной гвардии

Все новости...
оккупация
Убийство подростков в Бердянске: оккупанты не отдают родным тела для захоронения
На Таврическом направлении уничтожили 19 единиц техники врага – генерал Тарнавский
На ВОТ россияне массово задерживают детей – сопротивление
Последние новости
08:19
Воздушные силы уничтожили 26 "Шахедов" и российский вертолет
08:16
Премьер Швеции верит, что Будапешт не будет блокировать ее вступление в НАТО после решения Анкары
08:00
Силы обороны уничтожили еще более 500 оккупантов и 4 танка врага
07:45
Союзники перед первым днем саммита все еще не договорились, как ответить Украине – СМИ
07:35
Россияне ударили ночью по Днепропетровщине из тяжелой артиллерии
06:47
фотоМВД показало последствия ночной вражеской атаки на Киевщине
06:35
Враг сосредотачивает основные усилия на 5 направлениях – сводка
06:23
Во время мятежа "вагнеровцы" дошли до ядерной базы "Воронеж-45" – Буданов
05:58
В Госдепе США сообщили, как принимали решение о кассетных боеприпасах для Украины
05:31
ПВО уничтожила все "Шахэды", которые двигались на Киев – КМВА
Все новости...
Реклама: