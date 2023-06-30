Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп

Колишній президент Штатів Дональд Трамп заявив, що Україні, можливо, доведеться віддати Росії частину території, щоб зупинити війну.

Джерело: Трамп в інтерв'ю Reuters

Деталі: Трамп не виключив, що українській владі, можливо, доведеться поступитися частиною території на користь Росії, щоб зупинити війну, яка почалася із вторгнення російських військ в Україну 16 місяців тому.

Крім того, він заявив, що російський президент був "дещо ослаблений" заколотом "вагнерівців", і що США повинні використати цей момент для переговорів про мирне врегулювання між Росією і Україною.

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"Я хочу, щоб люди перестали гинути через цю безглузду війну", – сказав Трамп.

"Я думаю, що найбільша річ, яку США повинні робити зараз, – це встановлення миру: зібрати Росію та Україну й укласти мир", – додав колишній президент США.

Нагадаємо: Щодо звинувачень у воєнних злочинах, висунутих проти Путіна міжнародним кримінальним судом у березні минулого року, Трамп сказав, що його долю слід обговорювати, коли війна закінчиться, "тому що зараз, якщо ви піднімете цю тему, ви ніколи не досягнете миру, ви ніколи не досягнете врегулювання".