Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп

Ольга ГлущенкоПятница, 30 июня 2023, 06:42
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
ДОНАЛЬД ТРАМП, ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Бывший президент Штатов Дональд Трамп заявил, что Украине, возможно, придется отдать России часть территории, чтобы остановить войну.

Источник: Трамп в интервью Reuters

Детали: Трамп не исключил, что украинским властям, возможно, придется уступить часть территории в пользу России, чтобы остановить войну, которая началась с вторжения российских войск в Украину 16 месяцев назад.

Кроме того, он заявил, что российский президент был "несколько ослаблен" мятежом "вагнеровцев", и что США должны использовать этот момент для переговоров о мирном урегулировании между Россией и Украиной.

Реклама:

"Я хочу, чтобы люди перестали гибнуть из-за этой бессмысленной войны", - сказал Трамп.

"Я думаю, что самая большая вещь, которую США должны делать сейчас, –- это установление мира: собрать Россию и Украину и заключить мир", – добавил бывший президент США.

Напомним: Относительно обвинений в военных преступлениях, выдвинутых против Путина международным уголовным судом в марте прошлого года, Трамп сказал, что его судьбу следует обсуждать, когда война закончится, "потому что сейчас, если вы поднимете эту тему, вы никогда не достигнете мира, вы никогда не достигнете урегулирования".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Трампвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Увеличилось количество жертв российского удара по Орехову

Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС продлили еще на год

фотоГлава МВД представил нового командующего Национальной гвардии

На Сумщине эвакуируют всех жителей пятикилометровой зоны приграничья

С 11 июля в Украине вводятся очередные ограничения по табачным изделиям

В НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины - Кулеба

Все новости...
Трамп
Трамп рассказал, как его разговор с Путиным якобы отсрочил вторжение РФ в Украину
Трамп не признал вины по делу о секретных документах, суд не ограничил его в передвижении
Трамп прибыл в суд в Майами по делу о секретных документах, его арестовали
Последние новости
21:00
ОбновленоМать услышала, как бьется сердце: 4-летний мальчик стал посмертным донором для троих детей
20:49
В России застрелили командира, который, вероятно, причастен к ударам по Украине – СМИ
20:32
Подрыв плотины Карловского водохранилища: водоснабжение восстановят до середины июля
20:29
В Германии арестовали украинку, подозреваемую в членстве в ИГИЛ
20:28
АМКУ разрешил приобрести гостиницу "Эрмитаж" в центре Киева: названо имя покупателя
20:27
Страны НАТО согласовали оборонительные планы от нападения России – Reuters
20:17
Навальному в тюрьме 100 дней подряд включают послание Путина
20:14
Выпускники 11 классов уже могут поступать в учреждения профессионального предвысшего образования
19:33
Украинского бизнесмена Черняка в РФ внесли в список террористов и экстремистов
19:32
Премьер Британии: "Законное место" Украины - в НАТО
Все новости...
Реклама: