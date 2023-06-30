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Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп

Ольга ГлущенкоПятница, 30 июня 2023, 06:42
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
ДОНАЛЬД ТРАМП, ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Бывший президент Штатов Дональд Трамп заявил, что Украине, возможно, придется отдать России часть территории, чтобы остановить войну.

Источник: Трамп в интервью Reuters

Детали: Трамп не исключил, что украинским властям, возможно, придется уступить часть территории в пользу России, чтобы остановить войну, которая началась с вторжения российских войск в Украину 16 месяцев назад.

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Кроме того, он заявил, что российский президент был "несколько ослаблен" мятежом "вагнеровцев", и что США должны использовать этот момент для переговоров о мирном урегулировании между Россией и Украиной.

"Я хочу, чтобы люди перестали гибнуть из-за этой бессмысленной войны", - сказал Трамп.

"Я думаю, что самая большая вещь, которую США должны делать сейчас, –- это установление мира: собрать Россию и Украину и заключить мир", – добавил бывший президент США.

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Напомним: Относительно обвинений в военных преступлениях, выдвинутых против Путина международным уголовным судом в марте прошлого года, Трамп сказал, что его судьбу следует обсуждать, когда война закончится, "потому что сейчас, если вы поднимете эту тему, вы никогда не достигнете мира, вы никогда не достигнете урегулирования".

Темы: Трампвойна
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