На півдні триває вирівнювання фронту, щоб закріпитись – Маляр

На півдні України триває вирівнювання фронти, що закріпитись на необхідних рубежах.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "На сході ми впевнено рухаємося по флангах навколо Бахмута. В саме місто ми не заходили. Ми зараз контролюємо південно-західні околиці міста. Але основні бої – довколо. Там йде наступ по кількох напрямках. Це просування по всіх напрямках, по яких ми рухаємося. Водночас ворог підтягнув туди велику кількість сил.

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… На півдні ми рухаємося з різним успіхом: десь більше кілометра, десь менше, десь буває до двох кілометрів – по-різному. Там загалом іде вирівнювання фронту, щоб закріпитись на потрібних рубежах".

Деталі: Маляр додала, що на фронті триває боротьба за те, яка з сторін буде утримувати ініціативу. За її словами, і на сході, і на півдні Україна перехопила ініціативу і наступає на всіх напрямках. Водночас вона додала, що це оперативна ініціатива.

Пряма мова: "Надважлива задача – знищення сил ворога. Уявіть: щодня знищуються командні пункти, техніка, танки, гвинтокрили, місця компактного скупчення військових – якби це все не знищувалось, воно пішло би проти нас.

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Тому коли ми перехоплюємо ініціативу, це не означає, що ми просто рухаємося вперед. Це означає, що ми підбили стільки сил ворога, що він цю ініціативу не може зупинити вже.

Оцінювати це можуть тільки військові. За їхньою оцінкою, все рухається за планом".

Що цьому передувало: