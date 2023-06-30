Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На півдні триває вирівнювання фронту, щоб закріпитись – Маляр

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 30 червня 2023, 10:50
На півдні триває вирівнювання фронту, щоб закріпитись – Маляр
ГАННА МАЛЯР. ФОТО АРМІЯ INFORM

На півдні України триває вирівнювання фронти, що закріпитись на необхідних рубежах.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону новин 

Пряма мова: "На сході ми впевнено рухаємося по флангах навколо Бахмута. В саме місто ми не заходили. Ми зараз контролюємо південно-західні околиці міста. Але основні бої – довколо. Там йде наступ по кількох напрямках. Це просування по всіх напрямках, по яких ми рухаємося. Водночас ворог підтягнув туди велику кількість сил. 

… На півдні ми рухаємося з різним успіхом: десь більше кілометра, десь менше, десь буває до двох кілометрів – по-різному. Там загалом іде вирівнювання фронту, щоб закріпитись на потрібних рубежах".

Реклама:

Деталі: Маляр додала, що на фронті триває боротьба за те, яка з сторін буде утримувати ініціативу. За її словами, і на сході, і на півдні Україна перехопила ініціативу і наступає на всіх напрямках. Водночас вона додала, що це оперативна ініціатива. 

Пряма мова: "Надважлива задача – знищення сил ворога. Уявіть: щодня знищуються командні пункти, техніка, танки, гвинтокрили, місця компактного скупчення військових – якби це все не знищувалось, воно пішло би проти нас. 

Тому коли ми перехоплюємо ініціативу, це не означає, що ми просто рухаємося вперед. Це означає, що ми підбили стільки сил ворога, що він цю ініціативу не може зупинити вже.

ВІДЕО ДНЯ

Оцінювати це можуть тільки військові. За їхньою оцінкою, все рухається за планом".

Що цьому передувало: 

Теми: війнаЗбройні силиЗапорізька областьХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українська система Delta пройшла тести НАТО і може інтегрувати F-16

Зеленський розкритикував партнерів, які обговорюють НАТО без України: Безпрецедентно й абсурдно

Франція надасть Україні далекобійні ракети

Саміт НАТО: Зеленський прибуде у Вільнюс у вівторок, візьме участь у вечері

доповненоЕкспертиза встановила, що суддя Тандир був п’яний, коли збив нацгвардійця – ДБР

В ГУР підтвердили ліквідацію російського командира Ржицького: Свідків вбивства немає

Усі новини...
війна
ОВА: Запоріжжя атакували дронами й ракетами, у Миколаєві впали уламки "Шахеда"
В окупованому Бердянську пролунали вибухи поблизу аеропорту
Сили оборони закріплюються на кількох напрямках – Генштаб
Останні новини
15:20
Президент Чехії заявив, що "вікно можливостей" на фронті є до кінця року – потім переговори
15:14
фотоМЗС знайшло українця, якого угорська авіакомпанія зняла з літака у Тель-Авіві
15:07
По всій Україні оголосили тривогу: злетів МіГ
14:59
Одружився зі старшою на 24 роки жінкою з інвалідністю, щоб виїхати за кордон: молодят викрили
14:44
Мінінфраструктури ініціює скорочення дозволів на міжнародні пасажирські перевезення
14:40
Німеччина дає Україні в допомогу те, що зараз у пріоритеті – Пісторіус
14:40
Арахамія згадав про будні в бункері президента: ходили з Подоляком "красти" вино Тимошенка
14:36
"Тіньовий флот" танкерів РФ скоротився швидше, ніж утворювався - Bloomberg
14:34
Убивство російського капітана Ржицького: родичі заявили, що він пішов з армії до війни
14:23
Українська система Delta пройшла тести НАТО і може інтегрувати F-16
Усі новини...
Реклама: