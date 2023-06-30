На юге идет выравнивание фронта, чтобы закрепиться – Маляр

На юге Украины идет выравнивание фронта, чтобы закрепиться на необходимых рубежах.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "На востоке мы уверенно движемся по флангам вокруг Бахмута. В сам город мы не заходили. Мы сейчас контролируем юго-западные окраины города. Но основные бои - вокруг. Там идет наступление по нескольким направлениям. Это продвижение по всем направлениям, по которым мы движемся. В то же время враг подтянул туда большое количество сил.

... На юге мы движемся с разным успехом: где-то больше километра, где-то меньше, где-то бывает до двух километров - по-разному. Там в целом идет выравнивание фронта, чтобы закрепиться на нужных рубежах".

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Детали: Маляр добавила, что на фронте идет борьба за то, какая из сторон будет удерживать инициативу. По ее словам, и на востоке, и на юге Украина перехватила инициативу и наступает на всех направлениях. В то же время она добавила, что это оперативная инициатива.

Прямая речь: "Важнейшая задача - уничтожение сил врага. Представьте: ежедневно уничтожаются командные пункты, техника, танки, вертолеты, места компактного скопления военных - если бы это все не уничтожалось, оно пошло бы против нас.

Поэтому когда мы перехватываем инициативу, это не значит, что мы просто движемся вперед. Это означает, что мы подбили столько сил врага, что он эту инициативу не может остановить уже.

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Оценивать это могут только военные. По их оценке, все движется по плану".

Что этому предшествовало: