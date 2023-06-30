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Ступка постане перед судом за п'яну ДТП

Валентина РоманенкоП'ятниця, 30 червня 2023, 11:55
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
фото прокуратури

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно актора Остапа Ступки за фактом вчинення дорожньо-транспортної пригоди у стані алкогольного сп’яніння.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Прокуратура не називає ім'я фігуранта, але за обставинами справи і за даними УП, йдеться про Ступку.

Як відомо, він перебуває під запобіжним заходом – нічний домашній арешт. Після звільнення у залі Шевченківського суду Ступка просив вибачення та обіцяв допомагати потерпілому усім, чим зможе. 

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Дорожня пригода сталася 4 квітня у Голосіївському районі Києва.

За даними слідства, Ступка за кермом Range Rover, рухаючись по вул. Федорова у напрямку перехрестя з вул. К. Малевича, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований.

Прилад "Драгер" показав 1, 62 проміле алкоголю в крові актора. 

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Попередньо подія була кваліфікована за ч. 1 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Проте, враховуючи висновки судово-медичної експертизи, яка встановила, що спричинене потерпілому тілесне ушкодження є тяжким, кримінальне провадження перекваліфіковали на ч. 2 ст. 286-1 КК України.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років з позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Теми: ДТП
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