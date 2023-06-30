Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ступка предстанет перед судом за пьяное ДТП

Валентина РоманенкоПятница, 30 июня 2023, 11:55
Ступка предстанет перед судом за пьяное ДТП
фото прокуратуры

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении актера Остапа Ступки по факту совершения дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Прокуратура не называет имя фигуранта, но согласно обстоятельствам дела и по данным УП, речь идет о Ступке. 

Реклама:

Как известно, он находится под мерой пресечения - ночной домашний арест. После освобождения в зале Шевченковского суда Ступка просил прощения и обещал помогать потерпевшему всем, чем сможет.

Дорожное происшествие произошло 4 апреля в Голосеевском районе Киева.

По данным следствия, Ступка за рулем Range Rover, двигаясь по ул. Федорова в направлении перекрестка с ул. К. Малевича, выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный на улице Mitsubishi. В результате ДТП мужчина, который находился в легковушке, получил травмы и был госпитализирован.

ВИДЕО ДНЯ

Прибор "Драгер" показал 1, 62 промилле алкоголя в крови актера.

Предварительно событие было квалифицировано по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение). Однако, учитывая выводы судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что причиненное потерпевшему телесное повреждение является тяжким, уголовное производство переквалифицировали на ч. 2 ст. 286-1 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Темы: ДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ДТП
В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых
В Италии попал в ДТП автобус с украинцами, есть пострадавшие
Масштабное ДТП на Винничине: в легковушке погибли 12 человек, в том числе 6 детей
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: