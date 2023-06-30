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Ступка предстанет перед судом за пьяное ДТП

Валентина РоманенкоПятница, 30 июня 2023, 11:55
Ступка предстанет перед судом за пьяное ДТП
фото прокуратуры

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении актера Остапа Ступки по факту совершения дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Прокуратура не называет имя фигуранта, но согласно обстоятельствам дела и по данным УП, речь идет о Ступке. 

Как известно, он находится под мерой пресечения - ночной домашний арест. После освобождения в зале Шевченковского суда Ступка просил прощения и обещал помогать потерпевшему всем, чем сможет.

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Дорожное происшествие произошло 4 апреля в Голосеевском районе Киева.

По данным следствия, Ступка за рулем Range Rover, двигаясь по ул. Федорова в направлении перекрестка с ул. К. Малевича, выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный на улице Mitsubishi. В результате ДТП мужчина, который находился в легковушке, получил травмы и был госпитализирован.

Прибор "Драгер" показал 1, 62 промилле алкоголя в крови актера.

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Предварительно событие было квалифицировано по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение). Однако, учитывая выводы судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что причиненное потерпевшему телесное повреждение является тяжким, уголовное производство переквалифицировали на ч. 2 ст. 286-1 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Темы: ДТП
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