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Раздражает, когда говорят, что наступление медленное, ведь каждый метр дается кровью − Залужный

Ирина БалачукПятница, 30 июня 2023, 12:03
Раздражает, когда говорят, что наступление медленное, ведь каждый метр дается кровью − Залужный
Валерий Залужный. Фото с сайта ОП

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за деоккупацию каждого метра украинской земли воины платят кровью, поэтому его раздражают внешние комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидали.

Источник: Залужный в интервью The Washington Post

Дословно издание: "Меня "раздражает", сказал Залужный, когда он слышит, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось. По его словам, его войска ежедневно продвигаются вперед, даже если это всего 500 метров".

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Прямая речь Залужного: "Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то подобное. Каждый день, каждый метр дается кровью".

Детали: Главнокомандующий подчеркнул: чтобы украинское контрнаступление продвигалось быстрее, ему нужно больше − больше каждого вида оружия, а также преимущество в воздухе − истребители F-16.

По его словам, без полного обеспечения войска эти планы вообще невыполнимы, но несмотря на все "они выполняются".

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"Да, возможно, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблема", − подытожил Залужный.

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Темы: Залужныйконтрнаступлениевойна
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