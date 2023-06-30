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Раздражает, когда говорят, что наступление медленное, ведь каждый метр дается кровью − Залужный

Ирина БалачукПятница, 30 июня 2023, 12:03
Раздражает, когда говорят, что наступление медленное, ведь каждый метр дается кровью − Залужный
Валерий Залужный. Фото с сайта ОП

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за деоккупацию каждого метра украинской земли воины платят кровью, поэтому его раздражают внешние комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидали.

Источник: Залужный в интервью The Washington Post

Дословно издание: "Меня "раздражает", сказал Залужный, когда он слышит, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось. По его словам, его войска ежедневно продвигаются вперед, даже если это всего 500 метров".

Прямая речь Залужного: "Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то подобное. Каждый день, каждый метр дается кровью".

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Детали: Главнокомандующий подчеркнул: чтобы украинское контрнаступление продвигалось быстрее, ему нужно больше − больше каждого вида оружия, а также преимущество в воздухе − истребители F-16.

По его словам, без полного обеспечения войска эти планы вообще невыполнимы, но несмотря на все "они выполняются".

"Да, возможно, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблема", − подытожил Залужный.

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Темы: Залужныйконтрнаступлениевойна
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