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ГБР просит для нардепа Алексеева арест с залогом в 10 миллионов

Валентина РоманенкоПятница, 30 июня 2023, 13:36
ГБР просит для нардепа Алексеева арест с залогом в 10 миллионов
фото ОГП

Государственное бюро расследований просит об аресте подозреваемого народного депутата Сергея Алексеева с альтернативой залога в 10 миллионов гривен.

Источник: представитель ГБР Александр Удовиченко на брифинге 30 июня

Прямая речь: "Все собранные на сегодняшний день доказательства являются достаточно весомыми, и уже позволяют стороне обвинения обратиться к следственному судье с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с определением размера альтернативы - залога в размере 10 миллионов гривен".

Детали: Удовиченко отметил: на сегодня расследование не завершается, это лишь начальный этап разоблачения лица.

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Что предшествовало: 30 июня стало известно о задержании действующего нардепа от фракции "Евросолидарность" Сергея Алексеева. СБУ сообщила, что вместе с ГБР задокументировала, как нардеп требовал деньги с гражданина одной из европейских стран, а именно за 50 тыс. долл. обещал иностранцу свое содействие в избежании экстрадиции.

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Темы: коррупцияВерховная РадаСБУГБР
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