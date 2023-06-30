Росіяни обстріляли школу на Донеччині – двоє загиблих та шестеро поранених

У Сергіївці на Донеччині під обстріл потрапила школа, фото прокуратури

30 червня російські війська вдарили по селу Сергіївка Покровського району Донецької області, зруйнували школу, вбили двох людей і поранили ще шістьох.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, 30 червня близько 11:20 окупаційні війська РФ вдарили, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню по с. Сергіївка Покровського району – влучили в територію місцевої школи.

Реклама:

У ній на момент обстрілу перебували 12 людей: представники адміністрації, вчителі й технічний персонал.

Внаслідок обстрілу загинули вчителька початкових класів та головна бухгалтерка.

Зазнали тілесних ушкоджень ще шестеро співробітників – четверо чоловіків та двоє жінок. Їх усіх госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

ВІДЕО ДНЯ

Частину будівлі школи практично зруйновано: розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення, розтрощені меблі і шкільний інвентар.

На місці обстрілу продовжують працювати прокурори, правоохоронці та рятувальники.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).