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Росіяни обстріляли школу на Донеччині – двоє загиблих та шестеро поранених

Олена РощінаП'ятниця, 30 червня 2023, 17:07
Росіяни обстріляли школу на Донеччині – двоє загиблих та шестеро поранених
У Сергіївці на Донеччині під обстріл потрапила школа, фото прокуратури

30 червня російські війська вдарили по селу Сергіївка Покровського району Донецької області, зруйнували школу, вбили двох людей і поранили ще шістьох.

Джерело: Донецька обласна прокуратура 

Деталі: За даними слідства, 30 червня близько 11:20 окупаційні війська РФ вдарили, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню по с. Сергіївка Покровського району – влучили в територію місцевої школи. 

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У ній на момент обстрілу перебували 12 людей: представники адміністрації, вчителі й технічний персонал.

Внаслідок обстрілу загинули вчителька початкових класів та головна бухгалтерка. 

Зазнали тілесних ушкоджень ще шестеро співробітників – четверо чоловіків та двоє жінок. Їх усіх госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

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Частину будівлі школи практично зруйновано: розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення, розтрощені меблі і шкільний інвентар.

 
 

На місці обстрілу продовжують працювати прокурори, правоохоронці та рятувальники.

 

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теми: Донецька областьвійнаобстріл
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