Росіяни обстріляли школу на Донеччині – двоє загиблих та шестеро поранених
30 червня російські війська вдарили по селу Сергіївка Покровського району Донецької області, зруйнували школу, вбили двох людей і поранили ще шістьох.
Джерело: Донецька обласна прокуратура
Деталі: За даними слідства, 30 червня близько 11:20 окупаційні війська РФ вдарили, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню по с. Сергіївка Покровського району – влучили в територію місцевої школи.
У ній на момент обстрілу перебували 12 людей: представники адміністрації, вчителі й технічний персонал.
Внаслідок обстрілу загинули вчителька початкових класів та головна бухгалтерка.
Зазнали тілесних ушкоджень ще шестеро співробітників – четверо чоловіків та двоє жінок. Їх усіх госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.
Частину будівлі школи практично зруйновано: розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення, розтрощені меблі і шкільний інвентар.
На місці обстрілу продовжують працювати прокурори, правоохоронці та рятувальники.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).