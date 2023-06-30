Россияне обстреляли школу в Донецкой области – двое погибших и шестеро раненых
30 июня российские войска ударили по селу Сергеевка Покровского района Донецкой области, разрушили школу, убили двух человек и ранили еще шестерых.
Источник: Донецкая областная прокуратура
Детали: По данным следствия, 30 июня около 11:20 оккупационные войска РФ ударили, вероятно, из реактивных систем залпового огня по с. Сергеевка Покровского района – попали в территорию местной школы.
В ней на момент обстрела находились 12 человек: представители администрации, учителя и технический персонал.
В результате обстрела погибли учительница начальных классов и главный бухгалтер.
Получили телесные повреждения еще шестеро сотрудников – четверо мужчин и две женщины. Их всех госпитализировали в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.
Часть здания школы практически разрушена: разбиты классные комнаты, кабинеты и другие помещения, разбиты мебель и школьный инвентарь.
На месте обстрела продолжают работать прокуроры, правоохранители и спасатели.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).