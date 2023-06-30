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Россияне обстреляли школу в Донецкой области – двое погибших и шестеро раненых

Елена РощинаПятница, 30 июня 2023, 17:07
Россияне обстреляли школу в Донецкой области – двое погибших и шестеро раненых
В Сергеевке Донецкой области под обстрел попала школа, фото прокуратуры

30 июня российские войска ударили по селу Сергеевка Покровского района Донецкой области, разрушили школу, убили двух человек и ранили еще шестерых.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 30 июня около 11:20 оккупационные войска РФ ударили, вероятно, из реактивных систем залпового огня по с. Сергеевка Покровского района – попали в территорию местной школы. 

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В ней на момент обстрела находились 12 человек: представители администрации, учителя и технический персонал.

В результате обстрела погибли учительница начальных классов и главный бухгалтер. 

Получили телесные повреждения еще шестеро сотрудников – четверо мужчин и две женщины. Их всех госпитализировали в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

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Часть здания школы практически разрушена: разбиты классные комнаты, кабинеты и другие помещения, разбиты мебель и школьный инвентарь.

 
 

На месте обстрела продолжают работать прокуроры, правоохранители и спасатели.

 

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Темы: Донецкая областьвойнаобстрел
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