Россияне обстреляли школу в Донецкой области – двое погибших и шестеро раненых

В Сергеевке Донецкой области под обстрел попала школа, фото прокуратуры

30 июня российские войска ударили по селу Сергеевка Покровского района Донецкой области, разрушили школу, убили двух человек и ранили еще шестерых.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 30 июня около 11:20 оккупационные войска РФ ударили, вероятно, из реактивных систем залпового огня по с. Сергеевка Покровского района – попали в территорию местной школы.

В ней на момент обстрела находились 12 человек: представители администрации, учителя и технический персонал.

Реклама:

В результате обстрела погибли учительница начальных классов и главный бухгалтер.

Получили телесные повреждения еще шестеро сотрудников – четверо мужчин и две женщины. Их всех госпитализировали в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

Часть здания школы практически разрушена: разбиты классные комнаты, кабинеты и другие помещения, разбиты мебель и школьный инвентарь.

ВИДЕО ДНЯ

На месте обстрела продолжают работать прокуроры, правоохранители и спасатели.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).