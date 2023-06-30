Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреляли школу в Донецкой области – двое погибших и шестеро раненых

Елена РощинаПятница, 30 июня 2023, 17:07
Россияне обстреляли школу в Донецкой области – двое погибших и шестеро раненых
В Сергеевке Донецкой области под обстрел попала школа, фото прокуратуры

30 июня российские войска ударили по селу Сергеевка Покровского района Донецкой области, разрушили школу, убили двух человек и ранили еще шестерых.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 30 июня около 11:20 оккупационные войска РФ ударили, вероятно, из реактивных систем залпового огня по с. Сергеевка Покровского района – попали в территорию местной школы. 

В ней на момент обстрела находились 12 человек: представители администрации, учителя и технический персонал.

Реклама:

В результате обстрела погибли учительница начальных классов и главный бухгалтер. 

Получили телесные повреждения еще шестеро сотрудников – четверо мужчин и две женщины. Их всех госпитализировали в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

 

Часть здания школы практически разрушена: разбиты классные комнаты, кабинеты и другие помещения, разбиты мебель и школьный инвентарь.

ВИДЕО ДНЯ
 
 

На месте обстрела продолжают работать прокуроры, правоохранители и спасатели.

 

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Темы: Донецкая областьвойнаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ВидеоВзятка за пересечение границы: подозрение пало на нардепа-слугу

видеоСвитолина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал Уимблдона

Саммит НАТО принял решение по Украине: состоит из трех элементов

На саммите в Вильнюсе согласились создать Совет Украина-НАТО

Зеленский прилетел на саммит НАТО

Женился на старшей женщине с инвалидностью, чтобы выехать за границу: молодоженов разоблачили

Все новости...
Донецкая область
В Краматорске объявили трехдневный траур по погибшим от удара РФ по пиццерии
За сутки из-за обстрелов 8 человек погибли, еще 9 ранены
Зеленский об ударе по Краматорску: Россия заслуживает поражения и трибунал
Последние новости
21:48
Кабмин изменил порядок назначения выплат для внутренне перемещенных лиц
21:21
Сейм Польши одобрил резолюцию о Волынской трагедии: Примирение должно включать признание вины
21:18
Власти Беларуси запретили ходить по лесам на границе с Украиной
21:12
ВидеоВзятка за пересечение границы: подозрение пало на нардепа-слугу
20:55
Блинкен: Союзники понимают, почему США предоставляют Украине кассетные боеприпасы
20:33
На Кураховской ТЭС, где обвалились конструкции здания, удалось запустить один блок
20:26
США ввели санкции против топ-чиновника Сербии, который считается "человеком Москвы"
20:21
Правительство увеличит количество бюджетных мест для подготовки медиков и соцработников
20:15
документГлавный сержант, с которым встречался Зеленский, пожаловался на командование
20:14
Аптекам запретили указывать на вывесках информацию об уровне цен
Все новости...
Реклама: