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Зеленский: Когда украинские пилоты пересядут на F-16, для РФ не останется шансов в небе

Валентина РоманенкоПятница, 30 июня 2023, 17:54
Зеленский: Когда украинские пилоты пересядут на F-16, для РФ не останется шансов в небе
иллюстрация Воздушных сил

Когда украинские пилоты будут управлять многоцелевыми истребителями F-16, для государства-агрессора России не останется ни одного шанса в небе Украины.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Хотя враг пока имеет значительное техническое преимущество в авиации, но наши пилоты с первого дня полномасштабной войны имеют очевидное преимущество в морали и мастерстве!

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Они спасают украинцев от российского террора бомбами, ракетами и убийственными дронами. Когда украинские пилоты будут управлять F-16 - свобода станет непреодолимой, а для государства-террориста не останется ни одного шанса в нашем небе".

Детали: Президент поблагодарил героических украинских летчиков и распространил видео UNITED24 media United24, которая ориентирована на иностранных доноров.

В ролике рассказывается о том, на какой устаревшей технике приходится работать украинским пилотам.

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Например, МИГ-29 не приспособлен для борьбы с небольшими целями, такими как "Шахед" или крылатые ракеты, поскольку авионика и радиолокационная система самолета устаревшие.

Поэтому F-16 являются критически важными для Украины как для наступательной стратегии, так и для перехвата ракет и крылатых бомб за пределами украинской территории, что потенциально может спасти жизни тысяч гражданских лиц, говорится в сообщении.

Что предшествовало: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post объяснял: наступать без F-16 - все равно что идти вперед с луками и стрелами.

Напомним: Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат неоднократно подчеркивал: авиатехника Украины - наследие советских времен - иногда вдвое старше самих пилотов.

Самый молодой самолет в Воздушных силах - Су-27 1991 года выпуска. Украина также зависит от наличия запчастей к советским самолетам, которые не может производить.

Читайте также: Западные крылья. Какие самолеты нужны Украине и почему Запад не спешит поставлять свои истребители

Темы: истребителивойна
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