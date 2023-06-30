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Зеленський в річницу звільнення Зміїного: Українці сильніші, ніж хтось думає

Євген КізіловП'ятниця, 30 червня 2023, 20:23
Зеленський в річницу звільнення Зміїного: Українці сильніші, ніж хтось думає
володимир зеленський, Getty Images

Президент Володимир Зеленський подякував українським військовим за звільнення від російських загарбників острова Зміїний у Чорному морі. Цій події виповнився рівно рік.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського у соцмережах

Пряма мова: "Сьогодні перша річниця звільнення Зміїного від російських окупантів. Це одна з найвагоміших наших перемог…

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Я вдячний усім, хто звільнив Зміїний! ГУР разом з іншими складовими частинами Сил оборони і безпеки нашої держави провели цю операцію. Головне управління розвідки та спецпідрозділ "Альфа" СБУ, Військово-Морські сили й армійська авіація Командування Сухопутних військ, авіація Повітряних Сил і наші міцні прикордонники. Дякую!"

Деталі: Президент нагадав, як ніхто не очікував від України, що вона зможе "дати безпеку Зміїному", а разом з ним і значній частині Чорноморської акваторії. Але українські воїни це зробили.

Пряма мова: "Російським терористам потрібен був Зміїний, щоб знищити весь південь нашої країни, нашу прекрасну Одесу й інші міста. Наші воїни їх зупинили та вигнали зі Зміїного. Україна й українці значно сильніші, ніж будь-хто думає про нас. Іноді сильніші, ніж ми самі про себе звикли думати".  

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Більше деталей: Зеленський також вшанував пам'ять загиблих Героїв, які віддали своє життя заради цієї української перемоги.

Читайте також Битва за Зміїний. Героїчна історія: як Україна втратила і повернула надважливий острів. Реконструкція

Теми: ЗміїнийЗеленський
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