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Зеленский в годовщину освобождения Змеиного: Украинцы сильнее, чем кто-то думает

Евгений КизиловПятница, 30 июня 2023, 20:23
Зеленский в годовщину освобождения Змеиного: Украинцы сильнее, чем кто-то думает
владимир зеленский, Getty Images

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за освобождение от российских захватчиков острова Змеиный в Черном море. Этому событию исполнился ровно год.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского в соцсетях

Прямая речь: "Сегодня первая годовщина освобождения Змеиного от российских оккупантов. Это одна из самых весомых наших побед...

Я благодарен всем, кто освободил Змеиный! ГУР вместе с другими составными частями Сил обороны и безопасности нашего государства провели эту операцию. Главное управление разведки и спецподразделение "Альфа" СБУ, Военно-Морские силы и армейская авиация Командования Сухопутных войск, авиация Воздушных Сил и наши крепкие пограничники. Спасибо!"

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Детали: Президент напомнил, как никто не ожидал от Украины, что она сможет "дать безопасность Змеиному", а вместе с ним и значительной части Черноморской акватории. Но украинские воины это сделали.

Прямая речь: "Российским террористам нужен был Змеиный, чтобы уничтожить весь юг нашей страны, нашу прекрасную Одессу и другие города. Наши воины их остановили и выгнали со Змеиного. Украина и украинцы значительно сильнее, чем кто-либо думает о нас. Иногда сильнее, чем мы сами о себе привыкли думать".

Больше деталей: Зеленский также почтил память погибших Героев, которые отдали свою жизнь ради этой украинской победы.

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Темы: ЗмеиныйЗеленский
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