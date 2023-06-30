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Зеленський: За день маємо просування на всіх напрямках

Євген КізіловП'ятниця, 30 червня 2023, 20:38
Зеленський: За день маємо просування на всіх напрямках

Президент Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки повідомив, що українські військові протягом п'ятниці просунулися вперед на всіх напрямках активних дій.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського у соцмережах

Пряма мова: "За цей день також маємо просування вперед на всіх напрямках наших активних дій".

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Деталі: Президент розповів, що на Ставці розглянули постачання боєприпасів для артилерії на сході та півдні.

Пообіцяв зробити цю роботу ще активніше.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача також заслухали доповіді ГУР, СЗР, СБУ та ДПСУ по ситуації в Білорусі. Вирішено підсилити північний напрямок.

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Теми: контрнаступЗеленськийвійна
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