Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: За день маємо просування на всіх напрямках

Євген КізіловП'ятниця, 30 червня 2023, 20:38
Зеленський: За день маємо просування на всіх напрямках

Президент Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки повідомив, що українські військові протягом п'ятниці просунулися вперед на всіх напрямках активних дій.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського у соцмережах

Пряма мова: "За цей день також маємо просування вперед на всіх напрямках наших активних дій".

Реклама:

Деталі: Президент розповів, що на Ставці розглянули постачання боєприпасів для артилерії на сході та півдні.

Пообіцяв зробити цю роботу ще активніше.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше повідомлялося, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача також заслухали доповіді ГУР, СЗР, СБУ та ДПСУ по ситуації в Білорусі. Вирішено підсилити північний напрямок.

Теми: контрнаступЗеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
контрнаступ
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
На Таврійському напрямку Сили оборони рухаються вперед – командувач
"Розібрати окупантів на атоми": морпіхи показали, як підривають мінні загородження разом із ворогом
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ частині країни була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: