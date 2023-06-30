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Зеленський збирав Ставку: Підсилюємо північний напрямок

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 30 червня 2023, 14:45
Зеленський збирав Ставку: Підсилюємо північний напрямок
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ У КАБІНЕТІ, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Під головуванням президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому, зокрема, вирішено підсилити північний напрямок.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: На Ставці заслухали доповіді головнокомандувача Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва.

Пряма мова: "Ситуація на полі бою, рух уперед. Посилення наших операцій додатковими артсистемами та снарядами. Окрема доповідь ГУР, СЗР, СБУ та ДПСУ по ситуації в Білорусі. Тримаємо її на постійному контролі.

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Рішенням Ставки – Головкому Залужному та командувачу "Півночі" Наєву – виконати комплекс заходів із підсилення цього напрямку".

Що цьому передувало: 

  • Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що на найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача, зокрема, будуть розглядати й розміщення в Білорусі найманців ПВК "Вагнер". 
  • Водночас, за даними української розвідки, "вагнерівці" не планують масово повертатись до Білорусі.

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Теми: ЗеленськийЗалужнийвійнаБілорусь
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