Зеленський збирав Ставку: Підсилюємо північний напрямок

Під головуванням президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому, зокрема, вирішено підсилити північний напрямок.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: На Ставці заслухали доповіді головнокомандувача Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва.

Пряма мова: "Ситуація на полі бою, рух уперед. Посилення наших операцій додатковими артсистемами та снарядами. Окрема доповідь ГУР, СЗР, СБУ та ДПСУ по ситуації в Білорусі. Тримаємо її на постійному контролі.

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Рішенням Ставки – Головкому Залужному та командувачу "Півночі" Наєву – виконати комплекс заходів із підсилення цього напрямку".

Що цьому передувало:

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що на найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача, зокрема, будуть розглядати й розміщення в Білорусі найманців ПВК "Вагнер".

Водночас, за даними української розвідки, "вагнерівці" не планують масово повертатись до Білорусі.