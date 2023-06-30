Зеленский: За день имеем продвижение на всех направлениях

Президент Владимир Зеленский по результатам заседания Ставки сообщил, что украинские военные в течение пятницы продвинулись вперед на всех направлениях активных действий.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского в соцсетях

Прямая речь: "За этот день также имеем продвижение вперед на всех направлениях наших активных действий".

Реклама:

Детали: Президент рассказал, что на Ставке рассмотрели поставки боеприпасов для артиллерии на востоке и юге.

Пообещал сделать эту работу еще активнее.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего также заслушали доклады ГУР, СВР, СБУ и ГПСУ по ситуации в Беларуси. Решено усилить северное направление.