Україна не використовуватиме F-16 у контрнаступі влітку – Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що під час очікуваного контрнаступу влітку Україна не використовуватиме винищувачі F-16, але літаки можуть розмістити восени або взимку.
Джерело: Резніков в інтерв'ю NHK
Дослівно: На запитання про винищувачі F-16, Резніков відповів, що вони не змінять ситуацію цього літа.
Резніков сказав, що для підготовки українських льотчиків потрібен час, а Україні доведеться також домовитися зі своїми партнерами про забезпечення інженерів і технічного персоналу, які зможуть займатися техобслуговуванням і ремонтом цих літаків.
За його словами, Україна буде готова розмістити F-16 восени або взимку.
Наразі деякі країни Заходу займаються підготовкою або запропонували підготувати українських льотчиків для пілотування цих винищувачів.
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Що цьому передувало:
- Раніше у Пентагоні заявили, що не будуть заперечувати проти передачі Україні американських винищувачів F-16 третіми країнами.
- Прем'єр-міністри Великої Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі на полях саміту Ради Європи у Рейк’явіку домовились сприяти створенню міжнародної коаліції з посилення протиповітряної оборони України.
- Адміністрація Джо Байдена поінформувала європейських союзників, що США дозволять їм передавати Україні американські винищувачі F-16.
- У Міноборони повідомили, що для звільнення України від російських окупантів необхідно 48 винищувачів F-16.