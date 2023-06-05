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Україна не використовуватиме F-16 у контрнаступі влітку – Резніков

Альона Мазуренко Понеділок, 5 червня 2023, 12:19
Україна не використовуватиме F-16 у контрнаступі влітку – Резніков
F-16, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що під час очікуваного контрнаступу влітку Україна не використовуватиме винищувачі F-16, але літаки можуть розмістити восени або взимку. 

Джерело: Резніков в інтерв'ю NHK

Дослівно: На запитання про винищувачі F-16, Резніков відповів, що вони не змінять ситуацію цього літа.

Резніков сказав, що для підготовки українських льотчиків потрібен час, а Україні доведеться також домовитися зі своїми партнерами про забезпечення інженерів і технічного персоналу, які зможуть займатися техобслуговуванням і ремонтом цих літаків.

За його словами, Україна буде готова розмістити F-16 восени або взимку.

Наразі деякі країни Заходу займаються підготовкою або запропонували підготувати українських льотчиків для пілотування цих винищувачів.

Читайте також: Чому Україні потрібні F-16? 

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Що цьому передувало:

  • Раніше у Пентагоні заявили, що не будуть заперечувати проти передачі Україні американських винищувачів F-16 третіми країнами.
  • Прем'єр-міністри Великої Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі на полях саміту Ради Європи у Рейк’явіку домовились сприяти створенню міжнародної коаліції з посилення протиповітряної оборони України.
  • Адміністрація Джо Байдена поінформувала європейських союзників, що США дозволять їм передавати Україні американські винищувачі F-16.
  • У Міноборони повідомили, що для звільнення України від російських окупантів необхідно 48 винищувачів F-16.

Теми: винищувачівійнаРезніков
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